雙特仕版新車拓圈移動時尚 KYMCO光陽邀李多慧當代言人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

KYMCO光陽機車繼「新K1特仕版 125/150好事成雙、雙車同價」，全台熱銷狂賣。光陽近日加大產能，盡全力滿足車主新車入手的喜悅。光陽董座柯俊斌表示，回顧 2025光陽年度市占率為25.9%、最新2026開年1月市占率24.5%，位居機車市場第2名。KYMCO全車系噴射元件4年保固、嚴控所有出廠新車品質已大幅收效，腳踏實地、努力做出成績」。

KYMCO表示，今（2）日再發表2款「移動時尚」新車，「Like Euro 125」歐風特仕版、「Yogurt 優格 Slim 125」塑身特仕版。初春總帶點浪漫氣息，特別選定在這個季節轉換的時機，讓注重「時尚必須擁有」的消費者，選購這兩款優化改款的新車，能有「人車一體」的時尚穿搭，與駕馭流行的好心情。2025年光陽賣出高達3萬台以上時尚車，今年再度盛情邀請甜美親切擁有大批粉絲的韓籍啦啦隊員「李多慧」，擔任「雙特仕代言人」，詮釋推廣「移動時尚」。

光陽機車表示，Like家族新成員「Euro歐風特仕版」，復古大燈新增鍍鉻燈罩、前斜板新增鍍鉻飾板與新款鋁合金後扶手，詮釋歐風更到位，時尚態度就是低調奢華的質感與細節，都不馬虎的個人品味。Like家族的「實用主義、經典不敗」，重新詮釋出「時尚新高度」。

光陽機車指出，「Euro歐風特仕版」新增QC 3.0充電功能，擁有市場最長舒適座墊「再加長」；「Like Euro125歐風特仕版」提供晨暮綠、珍珠黑、珍珠白等3色。Yogurt Slim「優格塑身特仕版」，Slim意味更輕盈，車重再輕量化2公斤，1級省油（60.4 km/L），前輪胎面寬度由100mm調整為90mm，握把間距外展更省力、更好騎，特仕版升級搭載電子式輪速感測器，精準訊號低磨耗。

尤其，Slim美型車身線條整體輪廓更顯纖細，搭配輕奢「柏金風格設計」，柏金飾樣提升質感、鉑金大燈飾框、柏金車身名牌、柏金前飾板、柏金後扶手。Slim 塑身特仕版前土，除挑高拉伸比例、輕量芒星鋁合金輪框，排氣管防燙蓋都簡約有型。Yogurt Slim 125「優格塑身特仕版」提供珍珠黃、平光黑、粼光白、天幻藍等4款配色，滿足不同風格需求。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

