雙獎榮耀！太平洋旅行社榮獲金旅獎、發現心日本獎 累計獎項領先業界

台灣高端旅遊市場再傳捷報！專營日本、歐洲精緻旅遊的太平洋旅行社，憑藉深耕多年的職人精神與卓越品質，於今年度創下輝煌紀錄。旗下招牌行程「北海道絕色利尻禮文．北緯45度跳島七日」，不僅榮獲台灣旅遊界奧斯卡——品保協會「第13屆國際金旅獎」，更同時奪下日本國家觀光局（JNTO）「第8屆發現心日本獎」最優秀獎。雙重官方認證的榮耀，再次確立了太平洋旅行社在高品質旅遊市場的領導地位。

▲太平洋旅行社招牌行程「北海道絕色利尻禮文．北緯45度跳島七日」榮獲「第13屆國際金旅獎」，更同時奪得「第8屆發現心日本獎」最優秀獎。 圖：太平洋旅行社／提供

交通部觀光署副署長黃荷婷亦對太平洋旅行社的行程品質給予高度肯定。她分享，今年年初親自參加太平洋旅行社的旅遊行程時，深刻感受到導遊對日本在地文化與景點脈絡的深厚理解，不僅講解專業、內容紮實，更能深入淺出地傳遞知識，令旅程收穫滿滿。黃副署長更表示，「這些寶貴的文化與歷史見聞，成了我今年與日方交流時極佳的話題素材！」並高度讚許太平洋旅行社「比日本人還懂日本」，充分展現其在高端旅遊與深度導覽上的卓越實力，讓人回味再三、意猶未盡。

▲太平洋旅行社榮獲「第13屆國際金旅獎」殊榮，再次確立其於高品質旅遊市場的領導地位。 圖：旅奇週刊／提供

旅行是質感生活的縮影 堅持「低調奢華」的職人細節

太平洋旅行社能夠連年獲獎的關鍵，在於對細節近乎苛求的堅持——「旅行不只是景點之間的移動，更是質感生活的縮影」。截至目前，這已是太平洋旅行社第10度榮獲國際金旅獎肯定，迄今累計擁有12支金獎行程與3支品保優旅選行程，以及6支JNTO發現心日本獎行程，締造了業界難以超越的標竿。

▲今年度雙料獲獎的「北海道絕色利尻禮文」行程，安排市場少見的雙島連泊與頂級海膽體驗。 圖：太平洋旅行社／提供

今年度雙料獲獎的「北海道絕色利尻禮文」行程，正是太平洋旅行社產品力的最佳縮影。該行程深入北緯45度的秘境雙島，安排市場少見的雙島連泊與頂級海膽體驗，展現了行程規劃的獨特性與執行力。

以「北緯45度」日本極北為核心的「北海道絕色利尻禮文．北緯45度跳島七日」，榮獲「第8回發現心日本獎」、金旅獎雙獎肯定，帶領旅客探訪日本最北端的宗谷岬與稚內，跳島探訪禮文島與利尻島，藉此讓旅人體驗充滿新鮮感的旅程！踏上被譽為「花之浮島」的禮文島，沿途高山植被與純淨海岸相映成趣；尋訪擁有「海上富士」美名的利尻島，品嚐以利尻昆布孕育的極品海膽與宗谷黑和牛，享受產地與餐桌零距離的味蕾盛宴。採海膽、海豹餵食等限定活動，令人在北國島嶼的徐緩步調中，感受自然、人文交織的純粹魅力。

從日本東北的秘境鐵道到瀨戶內海的藝術巡禮，太平洋旅行社以「低調奢華」的風格，讓旅客在旅途中不僅是觀光，而是能身心靈全方位沈浸於日本文化的深層底蘊。

▲榮獲「國際金旅獎」殊榮的「限量包車．新潟雪月花列車・輕井澤HIRAMATSU七日」，也是太平洋旅行社的經典行程之一。 圖：太平洋旅行社／提供

2024年東京公司成立助攻 以職人精神樹立台灣赴日、歐高端旅遊第一品牌

為了提供更極致的服務體驗，太平洋旅行社於2024年暨日本千葉分公司之後，在東京成立新公司，建立全新品牌「蒼之旅」。這項布局象徵太平洋旅行社在服務品質上的全面升級，不僅為太平洋旅行社發掘更多具有稀缺性的旅遊資源，例如限定式文化體驗、特殊住宿、封館參觀與地方職人深度交流等，成功築起高品質行程的競爭門檻。全新品牌「蒼之旅」更進一步獨立運作，專注整合在地優勢，全方位承接台灣及全球旅客赴日的多元旅遊需求，讓企業營運正式進入國際化階段。

以此強大的職人精神與資源整合能力為基礎，太平洋旅行社亦將高品質的旅遊規劃成功延伸至歐洲市場。堅持「不趕路、深度遊、高質感」的原則，將日本線細膩的服務DNA複製到歐洲團體行程，打造出有別於市場常規的精緻體驗。

▲獨家限定「【麗思卡爾頓遊艇】東京．大阪．釜山．濟州島．東京麗思卡爾頓酒店雙泊．奢華 Luminara 號14日」，重新定義海上奢華的新標竿。 圖：太平洋旅行社／提供

頂級巡航版圖再擴張 鎖定麗思卡爾頓超級遊艇2026日本首航

除了深耕陸地行程，太平洋旅行社更展現了駕馭全球頂級資源的實力，積極佈局高端遊輪市場。從優雅穿梭古堡名城的歐洲河輪，到探索世界盡頭的南北極探險遊輪，皆在服務版圖之中。

近期，太平洋旅行社更鎖定奢華旅遊界的巔峰之作——麗思卡爾頓超級遊艇（The Ritz-Carlton Yacht Collection），重磅推出2026年日本首航行程。結合品牌強大的日本在地資源與國際頂級遊輪的奢華體驗，這不僅象徵著太平洋旅行社已具備操作世界級頂奢旅遊（Ultra-Luxury）的能力，更為台灣高端旅客提供了與全球富豪同步的尊榮選擇。

此舉宣示了太平洋旅行社的決心：無論是漫步於日本的古都小徑，還是沈醉於歐洲的藝術殿堂，只要追求高品質，太平洋旅行社都是最值得信賴的首選品牌。

▲太平洋旅行社具備操作世界級頂奢旅遊的能力，為台灣高端旅客提供了與全球富豪同步的尊榮選擇。 圖：太平洋旅行社／提供

為慶賀2026年4/21出發的獨家行程「【麗思卡爾頓遊艇】東京．大阪．釜山．濟州島．東京麗思卡爾頓酒店雙泊．奢華Luminara號14日」問世，太平洋旅行社推出雙重優惠！其一，凡於2025/12/31前報名，可享早鳥優惠，每人減價30,000元；其二，太平洋旅行社為回饋貴賓，每間艙房（雙人入住）可再享200美金船上消費抵用金，加碼安排1小時雞尾酒派對，含點心、開放式酒吧，以及一晚正式團體晚宴，享受由船方特別安排的專屬用餐時光。

▲「【麗思卡爾頓遊艇】東京．大阪．釜山．濟州島．東京麗思卡爾頓酒店雙泊．奢華Luminara號14日」驗絕無僅有的頂奢遊艇文化、品味東京星鑰旅宿。 圖：太平洋旅行社／提供

歡慶雙金榮耀，太平洋旅行社誠摯邀請旅客報名體驗多款備受肯定的金獎行程（https://www.pac-group.net/index.php?pp=award），親身感受官方認證的極致品質，期待為您打造下一趟難忘旅程。