雙獎肯定 土銀獲頒阻詐、創新獎

▲金管會副主委莊琇媛（左）頒發「阻詐聯防貢獻獎」，由土地銀行副總經理程佩瑜（右）代表領獎。

雙大獎肯定！土地銀行於參與「114年度金融資訊系統年會」並榮獲財金資訊股份有限公司(下稱財金公司)頒發「阻詐聯防貢獻獎」及數位金流業務「跨行服務創新獎」，由土地銀行副總經理程佩瑜代表受獎，締造連三年獲獎佳績，展現土地銀行對金融安全與數位化的重視及熱情。

隨著詐騙手法日新月異，我國行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，土地銀行響應國家政策，積極加入金融同業的「鷹眼識詐聯盟」，共同建構異常帳戶分析模型，並參與財金公司建置的「金融阻詐聯防平台－即時照會機制」，透過風險資訊交換與即時通報機制，大幅強化跨機構聯防能量，進一步建立「預防優先、快速攔阻、全程守護」的金融安全守護網。

在金融聯防機制、阻詐工具的雙管齊下，土地銀行近一年已成功阻止近200件詐騙案，避免損失金額超過新臺幣1.6億元，阻詐成果斐然，除了在今年8月獲頒「中檢神說吸金專案」防詐獎項，本次再獲財金公司之「阻詐聯防貢獻獎」肯定。

同時，因應紓困振興需求，土地銀行與財金公司共同推動數位券平台與「TWQR乘車碼」，首發合作部會數位券即為今年8月「客家幣」，而「TWQR乘車碼」現已適用於新北與高雄輕軌、渡輪，高雄與臺中捷運及部分客運，大幅提升民眾用戶消費折抵、行動支付的便利性。

不僅如此，土地銀行今年更整合數位券平台與「TWQR乘車碼」兩項服務至土銀行動銀行App，提高數位服務使用率，進而發揮普惠金融效益，因此第三度獲得財金公司之數位金流業務「跨行服務創新獎」殊榮。

土地銀行長期響應金融監督管理委員會（下稱金管會）「金融科技發展路徑圖2.0」政策目標，建構完善的數位金融服務生態圈，不只成功整合個人金融的單一服務平台、網路投保、線上房貸試算等工具，並同步運用AI人工智慧活化智能客服系統搭配大數據分析，改善客戶流程體驗，持續升級「土銀行動Pay」與各項數位支付工具。同時，土地銀行也鼓勵員工投入專利研發，更連續八年榮登經濟部「本國法人專利申請百大排名」。

經多年耕耘金融服務品質，土地銀行連續七年獲得金管會「金融服務業公平待客原則評核」肯定，以臺灣社會最值得信賴的金融夥伴為長期目標，提供更貼近客戶需求的創新金融服務，透過強化數位競爭力，創造銀行、社會、環境永續共榮的生態圈。