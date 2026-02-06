雙男團合體！F.F.O與ARKis鈞嘉、東翰感性回家圓夢

F.F.O成員至琦（上排左起）、彥旭、鈞嘉、俊希，勝銘（下排左起）、小新、加藤琉士。（FU Entertainment X DJB提供）

男團F.F.O與ARKis，聯手釋出開春震撼彈，宣佈將於3月1日登陸高雄後台 Backstage Live舉辦「The Uncharted Realm」見面會。這不僅是兩大男團首度南下高雄合體，更是 F.F.O 的鈞嘉與 ARKis 的東翰兩位「高雄之子」榮耀返鄉的圓夢舞台。

首度來到家鄉開唱，鈞嘉難掩期待地表示：「超級開心，可以回到我的老家表演，我很期待讓高雄的朋友看到我的成長。」而暖男至琦則心繫遠距離的粉絲，他感性地說：「終於可以滿足那些因為距離看不到我們的人，上次跟台下互動很深刻，希望這次也能感受南部的熱情。」

ARKis成員Vin（上排左）、雁凱、李定；崇峻（下排左起）、東翰、Alex、Mikey、彫秦。（FU Entertainment X DJB提供）

ARKis 成員們同樣興奮，隊友們異口同聲地期待新歌首演，但雁凱卻有個幽默的小願望：「南部的活動比較不常去，心情非常火熱，但上次最印象深刻的是『鬼臉大作戰』，希望這次不會再有了。」惹得眾人哄堂大笑。同樣是高雄人的東翰則坦言回鄉演出是「近鄉情怯」的喜悅，「回到家鄉真的很高興，但也同步有點緊張，這次我會帶來更好的表演給大家。」Alex 也感性補充，希望能補足北場遺憾，與中南部的粉絲度過美好時光，展現兩團合力攻佔南台灣的決心。

提到即將到來的農曆假期，F.F.O的加藤笑說要跟台灣朋友打牌度過；ARKis 的彫秦則是刮刮樂專業戶，自爆去年中了兩千塊，今年將繼續拚；此外，ARKis 的李定則分享說：「過年會跟長輩孩子們玩小遊戲，但往年到後面都是變成我當莊家，錢發著發著就沒了。」

2025年對兩團來說是個豐收年，男孩們也準備好回饋家人。還在就學的小新則非常務實，笑稱紅包是「繳學費的錢」。而崇峻則展現了成熟的一面：「20歲後就開始包紅包，出道一年了，今年想包個比以往大一點的，不只是金額，而是希望家人知道我把他們的付出放在心上。」見面會將於2月10日於拓元售票搶先開賣。

