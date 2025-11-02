雙男神回歸！《操控遊戲》池昌旭遭D.O.設局...上演絕地復仇記！都敬秀首度黑化+變身大反派 打造現實地獄！11月5日開播

Disney+《操控遊戲》D.O.都敬秀、池昌旭海報劇照

【文/少女心文室】11月即將有雙男神新劇公開！池昌旭與D.O.都敬秀主演的復仇劇《操控遊戲》即將在11月公開！該劇在近日陸續公開劇照、海報，預告等內容！該劇是Disney+打造的原創韓國劇集，翻拍改編自2017年的韓國電影《被操縱的都市》，並由《國民死刑投票》導演朴信宇和《限制來電》、《亞馬遜活命水》導演金昌柱共同執導，《模範計程車》&《犯罪都市4》編劇吳尚浩執筆劇本，池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演。11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集。

🍿《操控遊戲》韓劇線上看

播出平台：Disney+

開播時間：11月5日

更新時間：11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集

集數：共12集

Disney+《操控遊戲》池昌旭、D.O.都敬秀海報

《操控遊戲》劇情講述了一名過著平凡生活的男人，生活卻突然被操縱，陷入深淵地獄後回來的他，所展開的血色復仇故事！池昌旭飾演的「朴台仲」是一位積極又富有同理心的模範公民，直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面的女子，最終朴台仲被判處終身監禁！坐了冤獄的台仲，發現自己跌落谷底是因為都敬秀飾演的神祕人物「安耀翰」所精心策劃！在復仇心驅使下，台仲打算讓安耀翰付出代價，並展開絕地復仇計畫，要向讓自己變成那樣的人們復仇，變身擁有強烈復仇慾望的黑化復仇者！

Disney+《操控遊戲》D.O.都敬秀、池昌旭劇照

38歲池昌旭每年新劇一部接一部，陸續主演《惡中之惡》、《歡迎回到三達里》、《于氏王后》、《江南B-Side》等作品，而池昌旭今年即將以新劇《操控遊戲》回歸！飾演一名本來過著平凡生活的男子「朴台仲」，是一位富有同理心的模範公民，他努力追逐夢想、身邊圍繞著摯愛的親友，一切都朝著正確方向前進，直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面的女子，最終朴台仲被判處終身監禁，順遂的人生毀於一旦。在獄中，他如同行屍走肉般度日，直到一名新囚犯出現，對方的遭遇竟與他驚人的相似，並暗示外界有人正在刻意誣陷無辜之人，而他們只是被操控的棋子，朴台仲在痛失一切後，發誓要找出幕後真兇，讓加害者血債血償！

Disney+《操控遊戲》池昌旭劇照

32歲都敬秀(D.O.)為偶像天團EXO出身，都敬秀積極往影視圈發展，先前出演了電影《與神同行》系列、《逃出寧靜海》等作品，也成為韓版《不能說的秘密》男主角，都敬秀也出演了電視劇《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》、《真劍勝負》等作品，而都敬秀將在最新作《操控遊戲》破格變身，首度黑化變身為大反派！飾演一名神秘人物「安耀翰」！他將人們生活雕刻，打造出現實地獄的設計者，這也是都敬秀出道以來首次挑戰反派！據悉，都暻秀為劇本著迷是一次鍾情，將在新劇展現從所未見的新樣貌，都敬秀的反派變身掀起各界的期待！

Disney+《操控遊戲》D.O.都敬秀劇照

值得注意的是，《操控遊戲》不只兩大男神池昌旭與都敬秀出演，還有李光洙也會出演！李光洙與D.O.在演藝圈是著名好友，兩人先前在綜藝互動相當爆笑，讓人好奇兩人在電視劇合作帶來的全新火花！李光洙在劇中飾演掌握事件關鍵線索的人，目前是哪方人馬有待劇情公開後才能知曉！趙允秀飾演「盧恩妃」，為池昌旭復仇的幫手、梁東根飾演「呂德秀」，監獄裡勢力最大的人、表藝珍角色目前相當神秘，沒有公開太多的訊息，看預告可能是池昌旭愛人之類的角色！《操控遊戲》將在11/5公開，就讓我們期待該劇正式上線吧！

Disney+《操控遊戲》池昌旭、D.O.都敬秀劇照

