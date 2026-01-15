雙男神撕破臉？玄彬、鄭雨盛打到失控 導演傻眼直呼：不像在拍戲

玄彬在《韓國製造》中首演雙面大毒梟。（Disney＋提供）

玄彬、鄭雨盛雙男神主演的韓劇《韓國製造》本週迎來首季大結局，2人不僅在監獄內大打出手，玄彬還怒嗆對方「你永遠都贏不了我，你是個蠢豬」，鄭雨盛則自豪分享為了要激怒玄彬，刻意冷笑、輕浮挑釁幫助對方入戲，讓導演禹民鎬在旁都傻眼直呼「不像在看武打片，簡直是在求生」，而在最後一幕玄彬終於成功上位，預示著第2季絕對會更精彩，他邊抽菸邊回頭凝視的霸氣眼神，更讓網友直呼：「越壞越帥的男人！」

最新劇情中，正當以政府官員身分作保護罩的大毒梟玄彬，將正義的檢察官張健榮抓來處以私刑之後，對方竟迅速反制並買通自己的手下，意圖將他緝捕歸案。2人在監獄內也終於難忍先前沉痾已久的怒氣，與對方大打出手，提到這場打鬥戲，玄彬、鄭雨盛都強調要絕對「真實」，甚至會加入一些不體面的動作，像是扯領帶、推擠彼此撞牆，讓鄭雨盛拍到後來都不得不形容自己是「對真相有著野獸般偏執的瘋子」。

鄭雨盛在訪問提到，他為了讓玄彬的角色感到不安，經常在現場故意不按排理出牌。例如即興改變語氣、無預警加入動作或冷笑，甚至突然開始唱歌揶揄，都是為了要成功激怒玄彬。玄彬則採用沉默、低頭的表情表達憤怒，會故意咬緊牙關、急促呼吸，「我想呈現一個菁英男人被逼到絕境，瀕臨崩潰的樣貌」。讓鄭雨盛也不得不稱讚：「這就是跟老手合作的樂趣，你丟一個球過去，他不僅接得住，還會用更刁鑽的角度回擊你。」

鄭雨盛在《韓國製造》中飾演正義的檢察官。（Disney＋提供）

雖然在戲裡互嗆、鬥毆，但戲外是多年好友，玄彬更自爆出道前就喜歡看鄭雨盛的影劇，一直以他為目標，沒想到有一天能夠演宿敵，「看著前輩的臉要展現出充滿算計與威脅的眼神，其實很有挑戰性，。鄭雨盛在旁則以一種「前輩的驕傲」看著玄彬，稱讚玄彬對藝術的態度讓他感到非常欣慰與自豪。

玄彬在《韓國製造》首演雙面大毒梟，本季大結局中彷彿已經毫無人性，不僅背後有總統親信作為靠山，更順利爬上看似夢寐以求的中央情報部局長之位，而昔日的同事列隊對自己鞠躬鼓掌，就連曾經試圖暗害他的課長也不得不屈服為他點菸，然而已經被他擊敗的鄭雨盛是否會就此罷手、貪婪的日本黑幫會不會放過他？

而當玄彬與黑幫首領之女前往越南、向台灣供應商交易毒品時，竟又在一場爆炸中巧遇在越南執行任務的弟弟禹棹奐；得知哥哥竟然是大毒梟，也讓兄弟之間的關係劇烈生變。玄彬是否能夠在四面楚歌的狀態下，鞏固自己的權勢帝國？《韓國製造》第一季共6集，已全數在Disney＋上線，第二季預定今年下半年公開。

