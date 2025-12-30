雙男神霸榜！台灣觀眾最愛是他們 《書卷一夢》《Good Day》成年度大亮點

【緯來新聞網】回顧2025年，戲劇依然是平台愛奇藝最具影響力的核心內容，多部陸劇輪番引爆討論熱度。年度戲劇榜由李一桐、劉宇寧主演的《書卷一夢》奪下榜首，張凌赫、徐若晗《愛你》緊追其後，第三名則為白鹿、敖瑞鵬《白月梵星》。前三名作品皆由90後演員（1990 年後生）擔綱主演，年輕世代演員的號召力與市場影響力持續放大，逐漸成為內容討論與觀看的主力。值得一提的是，排名第四的《朝雪錄》於播出期間創下2025年度平台單日最高觀看人數高峰，成為本年度最具代表性的戲劇亮點之一，展現強勁的觀眾吸引力與討論熱度。

由李一桐與劉宇寧攜手主演的古裝愛情劇《書卷一夢》。（圖／愛奇藝國際站提供）

綜藝節目同樣話題不斷，名場面持續在社群平台發酵。年度冠軍由年初獨家綜藝《Good Day》奪下，由韓流天王權志龍領軍，集結了多位韓國人氣明星出演嘉賓，自開播以來，相關片段與話題多次於社群擴散發酵，不僅展現其強大號召力，也成為推動平台訂閱成長的重要關鍵內容之一。《新說唱2025》則以多首洗腦 hit song 再次展現出音樂綜藝的持續影響力。

2025台灣人氣戲劇榜。（圖／愛奇藝國際站提供）

電影方面，愛奇藝國際版持續網羅具院線實績的華語強檔卡司作品，補齊電影娛樂體驗。多部曾於院線創下亮眼票房的話題電影，上線後同樣在線上平台獲得觀眾關注，展現華語大片從大銀幕延伸至串流平台的吸引力。冠軍《哪吒之魔童降世》隨著續作《哪吒之魔童鬧海》上映話題發酵，再度帶動前作討論熱度回溫，於愛奇藝國際版重新受到關注，顯示經典 IP 在新作加持下持續延燒的影響力。整體來看，2025 年愛奇藝國際版在台灣市場的觀看熱度持續走高，無論是觀看次數或使用人數，皆較去年明顯成長。平台全年內容持續推出，戲劇、綜藝與短劇輪番登場，從年初一路熱至年末，每個月皆有具話題性的代表作品誕生。

2025台灣人氣綜藝榜。（圖／愛奇藝國際站提供）

官方社群亦整理出全年最受歡迎的社群影音內容，其中以《白月梵星》女主角白鹿於訪問中說閩南語的片段表現最為亮眼，成為 2025 年互動表現最佳的貼文之一。《奔跑吧》於五、六月釋出的爆笑名場面，以及《新說唱2025》中話題舞台〈洗腦〉，亦分別帶動社群熱烈討論。整體來看，音樂與綜藝類內容在社群平台上的擴散力表現尤為突出，相關影音於台灣官方社群的累積播放量突破 500 萬次。另《監所男子囚生記》於11月中首播，劇情搞笑輕鬆出圈，在社群平台上亦獲得亮眼表現。

2025台灣人氣電影榜。（圖／愛奇藝國際站提供）

另外，結合站內預約量（限台灣用戶，統計至11月30日）觀察，觀眾最期待的作品前五名依序為《逐玉》、《成何體統》、《逍遙》、《雙軌》與《這一秒過火》，其中不乏尚未正式播出的新作，台灣觀眾對未上線內容的關注度已提前升溫。值得注意的是，榜單中《雙軌》與《逍遙》皆於今年12月播出，播出後也有極佳的表現，分別在開播後皆拿下熱播榜第一的好成績，顯示台灣觀眾對熱門內容與主演陣容的關注，已從「播出後追看」逐步轉為「播出前即鎖定」，同時，前五名中亦有兩部由張凌赫主演的作品入榜，再次展現他在台灣市場的吸粉力與話題號召力。

