雙眼看物體大小不一 恐是黃斑部病變嚴重會失明

藝人郭子乾擔任眼睛衛教大使，也分享岳母的眼睛受黃斑部病變之苦。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄50多歲陳女士5年前突然覺得視力模糊，原以為是老花眼，有次洗頭時閉著一眼看東西，驚覺物體變形，兩眼看起來的顏色飽和度和大小竟不相同，就醫檢查確診為黃斑部病變，眼科醫師提醒，若延誤治療黃金期，恐會導致失明。

高醫與陳振武防盲基金會、藥廠12月5日前在醫學大樓大廳舉辦眼科衛教展覽，今(2)日特別邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，呼籲眼睛及早檢查和治療的重要性，郭子乾分享，自己的岳母就是黃斑部病變的患者，半年內眼睛漸漸看不到，甚至因此不小心摔落樓梯骨折。

熟齡族群要小心黃斑部病變等高齡常見眼疾找上身。(記者許麗娟攝)

高醫眼科部視網膜暨葡萄膜炎科主任吳弘鈞指出，黃斑部病變分為乾性與濕性，其中濕性僅佔1成，但卻有近9成案例會導致失明。造成黃斑部病變以前多是戶外工作常接觸強光導致，現在則是接觸太多3C產品，特別是在暗處使用3C產品更容易發生。

吳弘鈞表示，早期因只有水腫，加上不會兩眼同時發生，患者沒有什麼感覺，外觀也看不出來，此時若早期發現，還能經藥物治療，盡量讓視力保留下來，但一旦眼睛的感光細胞壞掉就不會再生，變成不可逆的狀況而走向失明。

高醫副院長戴嘉言表示，台灣40歲以上每9人就有1人從未接受眼睛檢查，定期檢查才能預防高齡常見眼疾；吳弘鈞也提醒，民眾在戶外活動可戴太陽眼鏡保護眼睛，使用3C也應控制亮度和使用時間，此外，可「遮一眼、睜一眼」自我檢查，當發現物體扭曲變形、明亮度不一樣就需趕快就醫，現有眼內注射新生血管抑制劑等多元治療方式以避免病情惡化。

高醫眼科部於衛教展提供睛睛篩檢和諮詢。(記者許麗娟攝)

高醫舉辦眼科衛教展，呼籲檢查眼睛的重要性。(記者許麗娟攝)

