雙福三創盃競賽 崑大新世代展露創業力奪3獎

由台灣雙福三創發展協會主辦的首屆「雙福三創盃競賽」，吸引廿八所大學六十餘組團隊參與，共計廿組晉級決賽，崑山科大電機系、環工系、企管系均以具亮點的創意作品，在激烈 爭中脫穎而出，拿下三個獎項，展現該校跨域整合與實作的深厚能量。

雙福三創盃競賽分為分創業構想組與創業實踐組二大類別。在參賽團隊中，崑大獲獎作品涵蓋面向多元，電機系以作品「棒球投球智慧機器人創業」榮獲創業構想組第一名與獎金四萬元；環工系以「食品汙泥資源再利用之創業計畫」獲得創業構想組第二名及獎金二萬元；企管系則以「古典與浪漫－十二花神香」獲得創業實踐組雙福三創鼓勵獎與獎金三千元，展現該校在多元領域建構三創教育的萌芽成果。

崑大於一一三年加入台灣雙福三創發展協會，成為團體會員學校，共同推動「創意、創新、創業」三創之發展，亦為雙福三創盃競賽協辦單位之一。校長李天祥校長更進一步當選一一五年度協會第三屆理事，在頒獎典禮中由學術副校長侯順雄代理出席，並為崑大得獎團隊擔任頒獎嘉賓。

侯順雄指出，崑大重視理論與實務的結合，透過專題研究、產學合作與師生計畫等方式，孕育出多項創意發想與創業產品，再加上教育部高教深耕計畫的資源支持，使師生團隊得以持續提升作品成熟度。此次代表學校參賽奪得佳績，除肯定學生專業實力，也展現學校在三創教育上的扎實成果。

期待未來透過與協會雙方合作，共同將崑大發展為南台灣的創業型大學典範，並成為推廣三創證照的示範學校。