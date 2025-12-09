雙福基金會走進屏東榮家 營造溫馨聖誕氛圍

記者孫建屏／綜合報導

繼今年8月底到訪關懷， 熱心公益的雙福基金會昨（8）日再度前往屏東榮家舉辦溫馨熱鬧的聖誕敬老關懷活動，志工們化身小天使，以歌唱、舞蹈、薩克斯風演奏、趣味互動及詩歌獻唱等一連串精采表演節目，用聖誕的喜悅、音樂與陪伴，為長輩們送上最暖心的歲末禮物。

活動中，志工們每一段演出都為現場增添濃厚的喜悅，現場掌聲與笑聲不斷，長輩們的笑容如聖誕燈飾般燦爛，基金會最後更貼心送上小禮物，並獻上真摯的節日問候，讓節慶的溫暖達到最高點。

屏東榮家家主任李秦強感謝雙福基金會及志工團隊的熱情付出，並表示，此次聖誕活動不僅將節日的歡樂帶進榮家，也為住民長輩們帶來滿滿感動，使榮家在歲末時分充滿溫暖與幸福，看見長輩們開心拍手、跟著節奏搖擺、滿心期待領禮物，就是最棒的聖誕禮物。