雙管齊下 環局飛鷹計畫即時防制露天燃燒

南市環保局啟動「飛鷹計畫」，運用AI影像辨識系統及無人機巡查雙管齊下，即時防制露天燃燒。（記者李嘉祥攝）

為強化空氣品質管理及有效防堵露天燃燒，臺南市政府環境保護局運用AI影像辨識系統，並同步啟動「無人機飛鷹計畫」，結合大數據分析與熱區監控，雙管齊下全面提升稽查效能。

環保局長許仁澤表示，AI系統結合高解析攝影機與演算法，針對農田、農廢堆置點、疑似燃燒熱點及公害陳情集中區全天候影像分析，可即時辨識煙霧、火點或異常熱源及警示稽查人員；另也同步以無人機加強高風險熱區巡查，透過大數據分析整合消防火警紀錄、環保公害陳情、歷年違規案件等資料，建立「公害熱區地圖」，達到提早預警與精準部署效果。

許仁澤指出，根據監測數據，AI系統對大型露天燃燒辨識率達百分百，中型燃燒約七成七，自啟用以來已成功通報廿七件疑似露天燃燒或火警事件；飛鷹計畫上路後，公害陳情案件較去年同期下降約二成四，也會採「先勸導、再處分」管理策略，維護空品同時也協助農民逐步轉向更友善處理方式。