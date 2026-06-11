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《雙節齊慶暖警心！慈濟基金會赴埔里分局致贈感恩愛心粽》 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】端午佳節將至，適逢一年一度的「警察節」，在雙節同慶的溫馨時刻，慈濟基金會特別籌畫「雙節獻禮」感恩關懷活動。慈濟志工團隊於11日準備了應節的愛心粽子親赴埔里分局，向終年奮戰在治安與交通第一線、默默為地方奉獻的辛勞警察同仁表達崇高敬意。活動由埔里分局分局長陳孟君代表接受，現場洋溢著節慶的溫馨氛圍。

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慈濟志工表示，警察同仁不分晝夜、無懼風雨地守護埔里地區的交通安全與社會治安，每逢佳節更是犧牲與家人團聚的時間堅守崗位。因此，志工們特別送上熱騰騰的愛心粽，希望為終日奔波勞碌的波麗士大人們補充體力，並帶來社會大眾的溫暖支持。

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分局長陳孟君表示，由衷感謝慈濟基金會長年對警政工作的愛護。這顆小小的粽子凝聚了厚重的社會正能量，讓第一線同仁深受感動。為表達警方由衷的謝意，分局長也特別回贈感謝狀給慈濟基金會，象徵警民攜手守護地方的深厚情誼。分局全體同仁將帶著這份祝福，持續克盡職守，讓埔里鄉親過一個平安、祥和的端午佳節。（圖／記者石振賢翻攝）