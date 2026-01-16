中部中心/李文華 彰化報導

這一區很吸睛！彰化縣議員第一選區，民進黨受理提名登記，今天（16日）截止。前彰化縣長翁金珠的外甥女，翁慧玟，以"翁家軍"之姿投入戰局，翁慧玟外型高挑亮麗，成為目光焦點！另外，有著燦爛笑容的，現任議員許雅琳，也以一屆以來的地方口碑，爭取連任機會！





雙美之戰！彰一區「女力崛起」 翁金珠外甥女PK議員許雅琳

前彰化縣長翁金珠帶外甥女翁慧玟。

翁金珠前縣長，怎麼看起來那麼嬌小？都因為陪伴在旁邊的這一位，身材很高挑啦，有著一雙大長腿，也有亮眼的外貌，大打美女牌的這位是？翁金珠外甥女，原本從父姓，近日才改從母姓，並連姓帶名一併改為，翁慧玟，目前擔任美語教師，同時也是文教基金會的秘書，她從小跟著阿姨翁金珠，從事政治活動，也曾擔任過翁金珠競選總部助理，希望沿續翁金珠的服務理念！從黨外時代一路走來，翁金珠在民進黨內備受敬重，外甥女以"翁家軍"姿態參戰，投入民進黨彰化縣第一選區的初選，為翁家延續政治能量！

彰化縣議員許雅琳。遇到長輩，蹲著說話，有著燦爛笑容的她，是現任議員，許雅琳！打著太陽花世代，關心公共、弱勢等議題，以這一屆來的服務表現與地方口碑，爭取連任機會！彰化縣議員第一選區，民進黨本來保留一席婦女保障名額，許雅琳原本被視為提名機會非常高，不過，翁慧玟參戰了，許雅琳坦言感到壓力！

兩位美女之爭，也讓第一選區，選戰更添吸睛度！這一區民進黨規畫提名五席，不過，已經有超額情形，民進黨打算先進行協調，協調不成，再進行初選。









原文出處：雙美之戰！彰一區「女力崛起」 翁金珠外甥女PK議員許雅琳

