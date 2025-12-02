雙股冷高壓將影響台灣氣象署預估低溫14度 鄭明典揭冷空氣「雙源疊加效應」關鍵

中央氣象署預估冷空氣最強時，台灣西半部及宜蘭低溫可降至14度，預期影響持續至週五。（示意圖／周志龍）

中央氣象署表示，受到冷空氣影響，台灣將自明日開始迎來明顯降溫，西半部及宜蘭地區預估最低溫將下探至14度，此波冷空氣將持續影響至本週五（5日）前後。

前氣象局長鄭明典也在臉書發文指出，此波低溫是由兩股冷高壓所共同影響，其中一股來自極區冷渦，往南再往東移動，屬於溫度極低的冷氣團，主要衝擊日本、韓國地區，部分冷空氣越過大片洋面後才會接觸台灣；另一股則從歐洲出發，經過亞洲中部，雖強度較弱，但因路徑偏南並出海，位置上更貼近台灣。

鄭明典分析，這兩股冷空氣可能在影響過程中出現部分疊加效應，但由於疊加狀況存在高度變異性，導致目前各項氣象模式對台灣實際低溫的預測出現明顯分歧。他表示，「由於疊加效果變異大，所以初期模式對台灣低溫的預報分歧很大。」

有網友在留言區詢問，這樣的雙重冷高壓是否可能讓今年冬天變得特別寒冷？鄭明典回應，目前查詢資料後發現，中央氣象署並未對外發布「冷冬」預測。對於另有民眾關心「今年暖冬機率是否較高」的問題，鄭明典則表示「正常機率最高」，顯示現階段尚無偏向冷冬或暖冬的明確訊號。

前氣象局長鄭明典指出，兩股冷高壓將部分疊加，變數大導致低溫預測模式分歧。（圖／翻攝自臉書，鄭明典）

