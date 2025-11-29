雙胞胎兄弟共用女友！「問開房都不認」 女崩潰喊吿

雙胞胎兄弟交往同一個女友，還交換開房。（圖／翻攝自채널에이드: 채널A Drama & Enjoy YouTube）





韓國電視節目《偵探們的營業秘密》都會將現實中的離奇事件改編成情境劇播出，上月播出的內容中，一名女子以為男友出軌，卻沒想到委託調查後，才發現雙胞胎兄弟兩人會輪流跟自己約會，甚至連性事也不例外，讓人十分吃驚。

在《偵探們的營業秘密》的情景劇中，女子泰熙因跑步社團認識了「元俊」，交往後泰熙卻總是覺得元俊不對勁，忘記兩人的許多事情，包括初吻地點，行蹤也十分可疑，讓泰熙選擇委託調查元俊是否出軌。

泰熙崩潰找元俊和斗俊對質。（圖／翻攝自채널에이드: 채널A Drama & Enjoy YouTube）

卻沒想到得到的結果是元俊還有一名雙胞胎弟弟「斗俊」，兩兄弟會輪流跟泰熙約會，讓泰熙崩潰找兩人來質問，對於在漢江初吻的對象，斗俊表明是自己，但確實忘記了地點，而後面斗俊有事，所以親的人是元俊，而配戴情侶戒指則是斗俊。

對於誰和泰熙開房，兩兄弟卻誰都不承認，斗俊甚至說出：「那天不是我有事嘛，所以我拜託哥你一個晚上啊」，而去江原道旅行更是誇張，第一天是和斗俊，隔天則是元俊。

兄弟倆的行為直接讓泰熙氣到扇巴掌，並以「妨害性自主」控告兩人，而此事也讓原本於IT企業上班的元俊被辭退。



