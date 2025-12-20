雙胞胎報到 竹縣寶山雙子楓派對歡樂登場

竹縣寶山鄉以雙胞胎聞名，雙胞胎節吸引一百卅位雙胞胎參加。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣寶山鄉公所二十日在寶山國中莒光分部舉辦「寶山雙子楓派對」，吸引眾多親子家庭踴躍參與。其中事前完成報名的雙胞胎人數多達一百卅人，活動以寶山獨具特色的「雙胞胎文化」為主軸，成功凝聚社區情感與地方認同。

寶山鄉公所表示，本次活動結合今年甫完成整建的「雙胞胎井」與「楓香公園」，透過闖關、打卡集章及布袋球賽事，讓民眾在參與活動的同時，實際走入地方重要地標，感受公共建設與文化活化並行的嶄新成果，展現寶山在景觀營造與文化推廣上的用心。

廣告 廣告

鄉長邱振瑋表示，寶山鄉擁有特別高的雙胞胎比例，而「雙胞胎井」更蘊含珍貴的地方文化典故。相傳此地位於「牛眠穴」，為天然風水寶地，因此常誕生雙胞胎，井與周邊老聚落也成為居民重要的生活據點。公所於今年完成整建工程後，以嶄新形象詮釋地方故事，並推出專屬IP吉祥物「藍寶嘎」與「寶寶嘎」，象徵傳統文化與創新精神的融合，吸引民眾爭相合影。

邱振瑋表示，「寶山雙子楓派對」不僅展現寶山獨特的雙胞胎文化，也透過整建後的雙胞胎井與楓香公園，具體呈現地方建設與文化活化的成果。未來公所將持續推動景觀優化與生育支持政策，讓寶山成為更具故事性、更宜居、也更適合旅遊的魅力城市。

活動現場規劃「客家諺語趣味闖關遊戲」，大小朋友完成四關即可兌換園遊券，在市集攤位與遊戲區盡情享受美食與互動樂趣；此外，只要再前往「雙胞胎井」及「楓香公園」兩處地標完成打卡集章，即可加碼兌換摸彩券，人人都有機會把「黃金」好禮帶回家。

邁入第三屆的「布袋球挑戰賽」同樣成為活動亮點，報名情形十分踴躍，選手們使出渾身解數，展現布袋球在寶山深受歡迎的運動魅力，也成為凝聚社區情感的重要橋梁。