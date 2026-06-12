雙胞胎女兒出生！書偉閃兵認罪道歉 沒收入要扶養妻兒長輩請求輕判

〔記者王定傳／新北報導〕Energy成員之一張書偉因涉裝病閃兵，被起訴求刑2年8月；新北地院今首度傳喚書偉，進行準備程序，書偉坦承犯行，他的律師替書偉求情說，他當年因團員離開，人氣下滑，工作減少，又有長輩須扶養，2007年收入才3800元，才會做此決定，如今懊悔不已，偵審都認罪並犯後配合調查，且無前科，雙胞胎女兒剛出生，現在也失去工作機會與收入，請求法院從輕量刑，並宣告緩刑。

Energy成員之一張書偉，因閃兵到新北地院開庭。(記者王定傳攝)

書偉庭訊後表示，他當庭承認自己的錯誤：「對於我自己所犯的錯誤，影響到兵役的公平性，我想要再次跟社會大眾說一聲抱歉，對不起！」接下來審理期間，「我會繼續反省自己配合司法調查，謝謝大家」；今庭訊時，法官面對詢問，書偉認罪，說他當時是透過朋友介紹而結識閃兵集團首腦陳志明，花了約10萬至20萬元找陳協助閃兵，當時是交付現金。

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書偉的律師則說，書偉當年是因團員離開，人氣下降、工作減少，因經濟問題，尚需扶養父母、姑姑，須有工作收入，且他2007年所得收入3800元，為了有工作收入、扶養長輩，才做此決定，且當年兩岸情勢及國家政策是逐步縮減義務役期限，他所為雖破壞兵役制度公益性，但所生危害並非巨大。

律師還說，其實閃兵案第一波爆發後，書偉就有考慮自首，但因剛復出，考慮的團員及合作夥伴，須審慎以對，而他在還未自首就被拘提，但偵辦時認罪配合調查，態度良好，且並無前科，多年來兢兢業業從事演員工作，積極參與公益，現在他因此喪失工作機會與收入，雙胞胎女兒剛出生，老婆因須照顧女兒也無工作，又有長輩須扶養，他須扛起家中經濟重擔，請法院從輕量刑，宣告緩刑，以啟自新。

Energy成員之一張書偉，因閃兵到新北地院開庭。(記者王定傳攝)

律師並說，書偉願意支付一定金額給公庫或配合義務勞務，希望法院能讓他有改過自新的機會；今日庭訊時，雖檢辯雙方均無太大爭執事項，但因律師主張，書偉雖先體檢，但因仍是學生緩徵，閃兵役期僅為1年，檢方則認為是2年或1年10月，雙方均請法官函詢內政部釐清此事。

蒞庭檢察官庭訊尾聲則指出，本案第一波閃兵事件於去年2月曝光後，書偉抱持僥倖心態，到10月被拘提，無法掩蓋犯行才認罪，律師主張他願自首與事實不符；今日庭訊期間，還發生小插曲，書偉的親友在開庭時，竟持手機拍攝法庭內情形，法官因此依法院組織法命助理監視她刪除所拍攝畫面。

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