雙胞胎歌手個性超像 姊姊曝不敢哭悲傷原因
時隔七年，依錚依靜推出全新專輯《謎樣的花》。這是一張誠實記錄人們如何從生命中醒過來的專輯。依錚依靜以「謎樣的花」為題，比喻每個人的心，都像是一株需要被細心照料的植物。請給祂陽光、給祂信賴，這朵花會自然而然開出自己最美的樣子。
專輯集結金曲製作團隊，跨界詩人與音樂人共譜，撞擊出依錚依靜的全新風貌。由資深音樂製作人杉特擔任專輯共同製作人；在歌曲〈紅月〉中與知名音樂人許哲珮配唱製作，並獻聲合音；〈腐爛〉由知名歌手柯泯薰擔任配唱製作人與和聲編曲，也與金曲獎最佳編曲人黃少雍操刀合作編曲；〈醒在夢境之外〉則為詩人陳昭淵創作的歌詞作品。這些合作不僅突破依錚依靜的慣性，也激發她們展現出以往少見的黑暗、嘶吼與狠勁。
身為雙胞胎，依錚依靜在生命中經歷過相似處境，也面臨即使是姊妹也無法拯救彼此的困境。她們將多年來的情緒與自我覺察，赤裸收錄在這張專輯裡。
談到七年做一張專輯，姊姊依錚說：「我也沒有想過，第二張專輯竟然要等七年那麼久。但這七年是有意義的。我感覺到這張專輯，也在等我們兩個人都成為對的狀態，音樂也在等我們。」妹妹依靜也補充：「等我們的生命經歷足夠了，才是我們真正能唱出這些歌曲的靈魂的時候。那就是現在。」
過去這幾年，兩人在音樂上持續學習，依錚練了吉他，也一起去上唱歌課，深掘聲線的更多可能。更大的收穫是來自持續不斷的瑜伽身心教導，以及在薩提爾工作坊中認識到情緒的釋放，「我們兩個都是很壓抑情緒的人，曾經都經歷不敢哭、不敢說自己有負面感受的狀態。」依錚說尤其她是姊姊，總是背負著長女的責任，覺得要走在前面、照顧妹妹，要擔心很多。「但在唱〈紅月〉的時候，我也意識到，必須有依靜一直在我身後，做我的後盾，我才能一直往前走。」
