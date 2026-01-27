雙胞胎熊貓返回中國：中日「友誼象徵」的歸零與今後
1月27日，位於東京都台東區的上野動物園，迎來一場隆重的送別。但送別的對象非人，而是4歲的雙胞胎大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」。兩頭出生於東京的熊貓，於當天下午在眾多熊貓迷的守護下，從動物園出發，27日晚間從成田機場搭機回中國後，將回到其「祖籍地」四川。
「曉曉」與「蕾蕾」是目前日本僅存的兩隻熊貓，在最後參觀的1月25日，不少日本人一早就來排隊。就算是最後一週可參觀的時段中籤率極低，還是有不少人在上野動物園外等候，希望能跟熊貓一同迎接最後在一起的時光。在25日最後一刻結束後，不少工作人員與熊貓迷都落淚，期盼有朝一日能再看到熊貓身影。
隨著兩隻熊貓歸國，日本國內的熊貓數量，將時隔約54年後再度歸零。而目前，仍看不出中國有意提供新熊貓租借給日本的跡象。中國外交部在27日雖然稱「一如既往歡迎日本民眾來中國看大熊貓」，不過未來熊貓這個「日中友誼象徵」恐怕將長期空缺、甚至長達好幾年。
中日邦交的和平使者
根據《上野動物園百年史》記述，1972年9月29日當時，日本在前首相田中角榮訪問中國下，與中共正式建交，並與台灣的中華民國斷交。而贈送熊貓，即是當年中日備忘錄的「紀念品」之一。當年10月28日，首批的兩隻熊貓「康康」與「蘭蘭」，搭乘塗有中日兩國國旗的飛機來到羽田機場。
70年代的日本沒有飼養熊貓經驗，日方遵循中方要求，除了卡車運送時要恆溫20度、時速40公里穩健開道外、一旁還有警察護送。晚上8點多車輛抵達上野動物園後門，已經擠滿黑壓壓的人潮守候，等待車停妥後，熊貓在園方跟中方代表的注視下慎重開門，現場擠滿300多位記者一齊紀錄這個歷史性時刻。
為了收容熊貓、日方事先從各地收集竹子外、也清空養老虎的空間養育。等到11月5日熊貓開放一般遊客參觀時，更是有不少日本人前一天就死守在動物園門口、隔一天開園時排隊綿延2公里，就是為了一睹熊貓風采。日本各地掀起「熊貓熱」，上野動物園遊客人次隨即在1973年暴漲至880多萬、整整增加300多萬人次。
宛如古代的和親政策般，當年的熊貓也被稱為中日和平的使者。其實早在1941年，當時國民政府的蔣介石就有贈送熊貓給美國。隨後中共建政，熊貓也變成共產鐵幕的邦交象徵、贈給蘇聯跟北韓等國家領袖欣賞。就連後來美國總統尼克森訪問中國，熊貓也變成中共的回禮，熊貓可說是冷戰時代的和平象徵。
因關係惡化而停止租借
從中日建交以來，中國共給予日本14頭熊貓、當中也有20多隻在日本本土繁衍，兩國科學家也不斷交流熊貓的培育技術。一度日本有多達13頭熊貓，在日本各地動物園生活，而和歌山縣則拜當時自民黨的親中派大老二階俊博與中國的好關係，最多的時候曾有7頭熊貓在動物遊樂園，也讓和歌山被稱為「熊貓縣」。
而在2011年，熊貓「曉曉」與「蕾蕾」的父母「力力」與「真真」來到上野動物園後，隔年中日就因為日本將釣魚台國有化等問題，引發中國一連串反日潮，至此中方就再也不出借熊貓。而直到2025年6月和歌山的動物遊樂園一口氣歸還4頭熊貓，最後就只剩下上野動物園的「曉曉」與「蕾蕾」。
在最後的兩頭歸還之前，日本也有不少政治家致力於再跟中國官方商討租借熊貓事宜。其中前首相石破茂在任時期的前自民黨幹事長、日中友好議員聯盟會長森山裕最為積極，東京都也有議員組團前往表達租借意願。就連廣島市在2023年舉辦G7峰會後，當地也有市議員提倡租借熊貓，才能象徵廣島是座和平城市。
只不過在2025年11月首相高市早苗的「台灣有事」適用「存立危及事態」發言後，中日關係變得更緊張，包括官方跟民間交流也暫時中斷。而在日本民間調查中，近年來不希望「熊貓工具化」的聲浪也持續增多，對於新租借熊貓一事分歧愈來愈大。而就在高市的發言之後，上野動物園也在12月宣布將歸還熊貓。
1972年後，日本人多少都有「來到上野就想到熊貓」的概念，如今半個世紀過去，中日關係在歷經建交時期的互相尊重、友愛到再度對立。最後的兩頭熊貓返國後，要等到中日關係再度破冰，才會有下次熊貓前來的可能。但或許始終不變的，是熊貓自始自終作為「和平使者」的不變宿命。
作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 631則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 2 小時前 ・ 18則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 436則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 96則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 129則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 22則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 237則留言