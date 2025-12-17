雙胞胎貓熊明年將返還中國 日本貓熊數將歸零

貓熊悠閒地吃著竹子，圍欄外的民眾則是拿起鏡頭猛拍。

這對雙胞胎曉曉和蕾蕾，2021年在日本一出生，就成為東京上野動物園最受歡迎的動物之一。不過按照中日兩國協議，2隻貓熊所有權屬於中國，只是暫時借給日本，而租約明年2月就要到期。留在日本的時間只剩下最後2個月。

日本民眾樫尾裕代表示，「我希望這些貓熊可以永遠留在日本，我知道牠們屬於中國，但是牠們也在日本出生，我真希望牠們留在上野動物園。」

園方預期在貓熊離開之前，將會湧入大量遊客，因此限制每人只能參觀1分鐘，也規畫推出線上預約，以及抽籤參觀等新規則。

蕾蕾和曉曉是日本境內目前僅剩的貓熊。中日貓熊外交的歷史要追溯到1972年，自從中日關係正常化以來，中國一直定期租借貓熊給日本，作為2國關係友好的象徵。而在蕾蕾和曉曉離開東京以後，將是日本53年來首次沒有任何貓熊。

上野動物園動物照護與展覽課長鈴木仁志認為，「牠們是第一對在上野動物園出生的貓熊雙胞胎，我相信這意義重大，雖然已經說過了，但這對雙胞胎的誕生帶給我們很多，從經驗到情感都是，我對此深深感謝。」

雖然日本民眾對於貓熊依依不捨，但是中日兩國最近關係緊張。外界認為短期之內要續借或新借貓熊的機率應該不大。