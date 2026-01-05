雙腳上鍊、身穿囚衣 馬杜洛首次出庭高喊：我還是我國總統

委內瑞拉總統馬杜洛在紐約首次開庭受審時大喊無辜。路透社法庭素描



被美軍奇襲逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛和第一夫人佛羅雷斯週一（1/5）被押解至曼哈頓聯邦法庭出庭，兩人均高喊無罪。辯護律師則是向法官表示，將在未來庭審上提出馬杜洛夫婦遭軍事綁架的合法性。

現年63歲的馬杜洛上週六（1/3）凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯住處被美軍突襲帶走，並指控4項罪名。他於當地時間週一中午從被關押的布魯克林拘留中心帶往曼哈頓聯邦法庭首次出庭應訊。承審法官為赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）。

馬杜洛在庭上帶著翻譯耳機，以西班牙語高喊無罪。他說：「我是被抓來的。我是無辜的。我沒有罪。我是好人。我還是我國的總統。」馬杜洛的聲音越喊越大，直到被法官制止。

馬杜洛被美國司法部指控的4項罪名分別是：串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。每項罪名的最高刑期均為終身監禁。

除了涉毒恐怖主義罪，馬杜洛的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）也被起訴其他相同罪名。

代表馬杜洛的辯護律師波拉克（Barry Pollack）向法官表示，他將在接下來的庭審上質疑馬杜洛遭「軍事綁架」的合法性。

辯護律師同時指出，佛羅雷斯在被捕過程中嚴重受傷，要求接受X光檢查及詳細身體檢查。

兩人下次的庭審時間為3月17日。

法庭外，有支持和反對馬杜洛的兩派人馬聚集互嗆。一名80歲退休教師說：「美國對委內瑞拉民選出來的國家元首做出這種事，我們感到非常憤怒。」

另一名自2017年移居美國的51歲數據工程師則說，他希望回到沒有馬杜洛的家鄉：「我非常激動，終於可以重新和家人聯絡了，終於可以擁有自己的國家了。」

