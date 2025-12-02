雙腳懸空吊4樓…工人「玩命抽搐」畫面曝！回現場卻找嘸人下場曝

記者朱俊傑、何正鳳、簡榮良／屏東報導

玩久成真就沒有下次了！網路近日流傳一段影片，一名工人沒穿戴安全索「一身輕」跨坐在板模上，由吊車從4樓吊掛垂降，為了尋求刺激，中途還起身大力抽搐搖晃像德州牛仔一樣馴馬，似乎沒意識到在玩命。對此，勞動部南區職安中心回到現場找嘸人車，追查案發時間是上個月27日，地點就在屏東熱帶農業特色產業園區，承攬商將被開罰30萬元，並令即刻停工，而男子也丟了工作。

工人跨坐板模上，還起身大力抽搐搖晃像德州牛仔一樣馴馬，似乎沒意識到在玩命。（圖／翻攝自社會事新聞影音畫面）

網路社群「社會事新聞影音」近日流傳一段影片，一名工人疑似貪圖方便，在無配戴安全索情況下，跨坐在板模上，以一身輕之姿從4樓高空垂降，他嘻嘻哈哈，一手放開拿著手機，與地面同事互動，最後來個即興表演，起身大力抽搐搖晃像德州牛仔一樣馴馬，把人命當兒戲。

廣告 廣告

該名工人也因一時好玩丟了工作，樂極生悲。（圖／翻攝自社會事新聞影音畫面）

對此，勞動部南區職安中心2日證實案發工地在屏東熱帶農業特色產業園區，從影片顯示的發生時間是在11月27日，現在該輛吊車已不在現場。

經調查，該起工安事件涉及3個單位，第一包的環保工程公司、第二包的模板公司、以及第三包的吊車工程行，第一包可開罰3至15萬元，第三包可開罰最高30萬元。據了解，該名工人也因一時好玩丟了工作，樂極生悲。

屏縣府表示，承攬廠商已將該工人調離工區，將依職安法進行相關裁罰，並針對廠商給予扣款。罰錢事小，要是真的鬧出人命，連想挽回的機會都沒有。

更多三立新聞網報導

「帶別人家小孩」牛角灣溪玩水…男童1原因溺死！受托2家長被判刑

180人墾丁員旅…大啖「招牌河豚皮」爆9人中毒送醫？衛生局調查結果出爐

生前遛狗遭16槍「行刑式」貫穿頭顱、頸亡！命案百日…通緝殺手身份曝

中國詭來訊…約墾丁安裝招待所茶几！「夫妻淪刀下肉票」遭關押1小時

