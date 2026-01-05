雙腳「1感覺」=身體發炎警訊！重症醫：不理慘得靜脈病變

記者施春美／台北報導

許多人在上班、久坐久站一整天後，會感覺雙腿很重、脹、緊。（示意圖／記者林文馨攝影）

許多人在上班、久坐久站一整天後，會感覺雙腿很重、脹、緊。醫師黃軒表示，小腿離心臟最遠，需要小腿肌肉（第二顆心臟）走動來讓小腿血液往上送，當人久坐不動、久站不走、水喝太少，會導致血液卡在下肢、靜脈壓力上升、發炎訊號增加。若不理會，將可能面臨靜脈病變。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，人的腿離心臟最遠，血液要從腳踝一路「逆著地心引力」回到心臟，全靠2個關鍵系統，一為靜脈瓣膜（單向門，可防止血液倒流往下掉）；二為小腿肌肉幫浦（第二顆心臟，每走一步，就幫靜脈「擠血往上送」）。

黃軒表示，當人久坐不動、久站不走、習慣翹腳、水喝太少時，小腿肌肉幫浦幾乎沒在運作，進而導致血液卡在下肢、靜脈壓力上升、水分滲出到組織、發炎訊號增加。此時人會感覺到雙腿的沉、脹、緊、酸、重。

黃軒列舉最容易出現上述問題的族群：包括上班族、醫護、老師、櫃檯銷售、長時間站立者、孕婦、家族有靜脈曲張、年長者、不愛喝水者。

至於何時不能再忽略，他表示，當人出現以下狀況，就可能是慢性靜脈回流不全的警訊。

1. 一邊腿明顯比較腫

2. 晚上特別嚴重，抬腿才好

3. 小腿皮膚變深色、發癢

4. 靜脈浮出、蜿蜒

5. 緊到有壓迫感

至於改善方式，黃軒列舉如下：

1. 每 30~60分鐘動腳踝

2. 每小時走2~3分鐘

3. 睡前抬腿高於心臟

4. 補充足夠水分

5. 少翹腳

6. 症狀明顯者可考慮彈性襪

