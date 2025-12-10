雙膝下跪求饒也沒用！檳榔攤闆娘遭砍死 鄰居揭為人

46歲的呂姓嫌犯持刀到檳榔攤店內砍傷王女，（圖／東森新聞）





高雄市鳳山區光遠路一處檳榔攤於今（10）日上午驚傳一起砍人事件。46歲的呂姓嫌犯疑似與68歲王姓檳榔攤老闆娘的兒子產生債務糾紛，結果竟持刀來到店內砍傷王女，造成她滿身是血，大喊救命。鄰居目擊這一幕嚇呆了，趕緊報警求救，由於王女傷勢十分嚴重，造成她當場失去生命跡象，經送醫搶救後，宣告不治。

根據了解，鄰居於今日上午7時許，就遠遠聽見檳榔攤內傳來一陣淒厲的求救聲。鄰居看見情景後，都嚇了一跳，只見王女雙膝下跪，不斷向呂嫌求饒，但呂嫌不僅不聽，還繼續持刀狠狠威脅她「把錢拿出來」，後經釐清事因後，才知道是呂嫌在多年前，疑似曾幫王女的兒子籌措數萬元的保釋金，多年後想起來才衝到檳榔攤追討這筆債務。

廣告 廣告

鄰居目擊王女身中多刀，趕緊拿出手機錄影，怎料卻被呂嫌發現，嚇得鄰居趕緊拔腿狂奔，呂嫌追了幾步後見追不上，放棄轉而從另一個方向進行逃逸。警方在後巷依現行犯將呂嫌逮捕，並在水溝內找到作案兇器。

對於王女的日常為人，鄰居表示，王女人很不錯，與左鄰右舍都保持良好關係，如今突然慘遭多刀砍死，令不少鄰居都感到悲痛不已。

警方在後巷依現行犯將呂嫌逮捕，並在水溝內找到作案兇器。（圖／東森新聞）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

19歲男遭私刑！逼跳《心電心》 51小時後慘死

高雄檳榔攤闆娘 遭刺多刀不治...爭執原因曝

心機賊假購物真勘查 假裝「回頭客」竊檳榔攤

