雙膝痛到趴流理台煮飯給孫吃！婦換人工關節隔天能走

一名60多歲婦人雙腳退化性關節炎加上脊椎滑脫，車禍後疼痛加劇無法行走，多次拒絕小孩出遊邀約。在家人鼓勵下決定一次置換雙膝人工關節，希望農曆春節全家一起出遊圓夢。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，患者是第四期退化性關節炎，雙腳內翻變成10度，外觀呈現O型腿，腳無法伸直，另外脊椎第2到第5節滑脫長骨刺，背部往前傾。門診時患者非常困擾詢問「我到底要先治療雙膝還是脊椎」，他分析後建議先置換人工膝關節。

王芳英進一步說明，患者雙膝變形嚴重無法站直，如果沒有先開刀治療，背部會持續往前傾。他向患者建議一次進行雙腳膝關節置換，避免完成單腳人工膝關節置換後造成長短腳，在身體重心不穩走路下讓脊椎滑脫症狀更加嚴重。患者在置換雙膝後隔天便能下床正常走路。

患者術後醫師指導如何復健。（圖／大甲李綜合醫院）

婦人透露，雙腳痛了一年多幾乎無法走路，站也不能站太久，為了減少小孩吃外食機率，堅持自己親手煮飯給他們吃，但無法久站便整個人趴在流理台備菜，或是坐在椅子上煮飯，每天提早準備。孩子看到她如此辛苦心疼要她不要煮了，但為了讓兒女、孫子吃得更健康依舊每天下廚，坦言真的很辛苦。

婦人兒子看不下去便鼓勵她手術，一次置換雙膝人工膝關節。婦人說，她起初猶豫要不要手術，但孩子不忍她如此痛苦還無法走路，每次約她旅遊總是擔心無法走路連累大家只好拒絕。為了不讓孩子失望，能夠再度享受全家共同出遊的夢想，經過醫師評估後馬上決定開刀。

大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英說，患者置雙膝術後走路恢復正常。（圖／大甲李綜合醫院）

婦人表示「歷經生死關卡，讓我決定更要把握與家人相聚的生活」。她說一年多前發生車禍被撞傷勢非常嚴重，肋骨斷了好幾根，住加護病房10多天幾乎在鬼門關前走一回。出院後雙腳因退化性關節無法走，在孩子勸說下才決定開刀，希望今年農曆春節能夠全家一起再出遊。

