雙色溫照明助事故降 明年增200路口

未來路口照明將改為白光，路段使用黃光，以光色差別提醒駕駛注意。（交通部提供）

記者傅希堯∕台北報導

未來路口與道路路段的路燈光色將不同了！交通部十日指出，為提高駕駛人行經路口的警覺性，將把路口路燈更換為白光燈具，路段則維持黃光燈具，希望不同光色讓駕駛更能注意行車安全。

公路局指出，「雙色溫照明改善措施」是利用路段與路口採用不同色溫的燈具，營造明顯光線色彩對比，以提醒用路人注意前方路口環境，目前已完成二七五處路口照明改善，今年底前可完成三百處。而統計八月前完成的一七七處路口之交通事故發生率，較改善前平均減少約百分之二十三點四，顯示改善措施對於夜間路口安全性展現正面成效。

廣告 廣告

公路局表示，黃燈為低溫色、暖色調，光線柔和較不易眩光，雨天和起霧時穿越力強，可減少光害，對環境和生態友善，白光屬於中高色溫、冷色調，亮度較高視覺更清晰，人眼對白光刺激敏感，辨識度較好可提高駕駛人警覺性，因此路口雙色溫照明改善計畫將路口改為白光，可有效警示駕駛人，提升行車安全性。

交通部指出，明年將再增加二百處路口改變光色，並會透過資料比對、現地觀察及用路人回饋，評估雙色溫照明的改善成效，分析結果亦將作為未來照明改善參考依據，以因地制宜調整道路照明配置，提升省道夜間行人與車輛之整體交通安全。