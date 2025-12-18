雙薪夫妻維持婚姻幸福關鍵！ 「成就彼此」非單方犧牲





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】王先生和太太都在科技業擔任主管，每天早出晚歸且回家還要處理公事。原本以為兩個人都忙於事業會漸行漸遠，沒想到結婚十年依然恩愛。朋友好奇問起秘訣，陳太太笑著說:「我們從不覺得誰為誰犧牲，反而是一起討論怎麼讓彼此都能發揮。」這對夫妻的相處之道，其實也有學術研究支持；當雙薪家庭成為常態，在事業與婚姻間取得平衡已成為現代人最關心的議題。



雙薪夫妻成功關鍵 並非單方一昧妥協



歐洲工商管理學院教授珍妮佛．彼崔格里利訪談超過百對事業有成的夫妻後發現，幸福伴侶的共通點並非誰為誰犧牲事業，而是把彼此的成就視為一體。她指出，當夫妻雙方都有工作時，反而會給予彼此的事業更大尊重，使感情更加緊密。

研究顯示，那些不幸福的伴侶往往陷入「誰做得比較多」的計較心態，退讓的一方容易流露出退而求其次的想法，甚至難以壓抑「要不是我的犧牲，他也沒辦法那麼輝煌」這類怨言。相反地，幸福伴侶認為彼此關係已經茁壯穩固到可以同時為各自事業努力，他們交換心得時會發現事業軌跡交織著甚至彼此增強，看著伴侶成功給了另一半動力，同時邁向新的高峰。



台安醫院心身醫學科暨精神科小兒心智科陳長聖醫師表示，台灣本土研究也呼應這樣的觀點，研究中三種家庭效能感包含了侍奉父母的待親效能、對待子女的教養效能、與夫妻相處的婚姻效能，在這三種家庭互動關係中，婚姻效能對家庭生活滿意度的影響最為關鍵。



傳統華人家庭雖然看重親子關係超過夫妻關係，但當代家庭幸福與否，婚姻互動才是左右因素，因為婚姻是更對等的關係，個人對自己能掌握控制的程度更有把握和自信，因此較容易從婚姻關係影響整個家庭的維繫。



雙方有效溝通 是維繫夫妻感情的橋梁



多項研究指出，夫妻溝通方式是影響婚姻關係的核心因素。陳長聖醫師指出，婚前的負向溝通和婚後的不良調適狀況有顯著相關，甚至能預測婚姻破裂；因此溝通過程中「聽」比「說」更重要，學會用心傾聽對方的心理需求，是夫妻相處中最關鍵的一項。許多夫妻為避免衝突而減少溝通，這對婚姻來說反而是不健康的方式，溝通目的不是讓兩個人達到一致，而是讓雙方都了解對方的態度和想法，才可能做到真正的理解和包容，逐漸建立相濡以沫的默契。



對雙薪家庭而言，時間安排常是最大限制。陳長聖醫師提醒當夫妻都感到因工作無法兼顧小孩時，雙方都有失落感，但丈夫往往傾向期望太太調整時段照顧小孩，而非自己撥空與孩子相處，這種不均等的家務分工多半導致婚姻衝突及心理不平衡。



不過，經濟壓力會對婚姻滿意度也產生負面影響，而工作的女性通常自尊心更高、但解決經濟壓力也相對減少婚姻衝突，這反過來也促進丈夫的心理健康。由此可見，雙薪家庭要維持幸福，關鍵不在於誰放棄事業，而在於如何透過良好溝通與相互支持，讓兩人都能在工作與家庭間找到平衡。



