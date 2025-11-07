雙薪年收百萬「硬扛1900萬房」！ 小夫妻心累不敢生 假日還得去打工





在許多人眼中，「有房才算安定」，但當房價節節攀升，買房後所承受的生活壓力，是否已遠超過「擁有」所帶來的安全感？一對夫妻的買房經歷，就在網路上掀起熱烈討論。他們年收入約100萬元，認為「結婚後就要有自己的家」，靠著父母贊助的500萬元，購買了一間總價約1900萬元、位於青埔的30坪房子，原以為人生就此踏上穩定軌道，沒想到等待他們的，卻是長達40年的房貸壓力與生活方式的劇烈改變。

原PO在網路論壇PTT上分享，認識一對夫妻結婚後決定買房，除了兩人畢生積蓄籌到的400萬元，加上父母贊助的500萬元，買了青埔30坪的房子，總價1900萬元，但「剩下的就是長達40年的貸款地獄」。

原本這對夫妻非常喜歡旅行，假日常常出遊、探索不同景點，但搬進新家後，社群媒體上能分享的內容只剩下裝潢與室內佈置，「因為已經沒有其他可以炫耀的。」夫妻倆搬出父母家才真正感受到生活費用累積的威力，房貸只是其中之一，加上管理費、網路費、水電費、車輛維修與稅金，每個月支出堆疊下來，生活品質大幅下降。

▼這對夫妻買房後發現面對的是長達40年的房貸壓力與生活方式的劇烈改變。（示意圖／取自Pexels）

為了填補房貸與日常支出，妻子每天從青埔通勤到內湖上班，假日還要兼職，長期疲勞累積，身體與情緒都大受影響。而丈夫從事業務工作，收入起伏不定，有時甚至一整個月沒有領到全額薪水，讓家庭收支更加不穩定。當親友詢問是否打算生小孩時，夫妻坦言：「不敢生，再生下去可能要吃泡麵過日子。」

▼妻子為了填補房貸與日常支出，除了平日通勤上班，假日還會兼職。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「代表以前過太爽，爸媽一直贊助家裡生活開銷」、「兩人收入普通，可以存400萬，也很強了」、「這就買超過能力範圍了啊」、「父母贊助500萬還能過得慘，要檢討自己」、「沒生小孩還有救，生了就無限焦慮」、「撐不下去就賣房獲利轉租房啊，哪有什麼不能賣的」、「傻瓜才買房，台灣都不知道還有幾年而已了」。

（封面示意圖／取自Pexels）

