雙親慘死眼前！童吃櫻桃驚恐喊是血 遭嘲「孤兒」拒上學

社會中心／高雄報導

兇手吳龍滿一審被判死刑，今二審維持原判。（圖／資料照）

高雄一名男子吳龍滿因不滿樓上噪音，2023年持刀闖入鄰居羅姓夫婦家中，當著2名幼子面前殘忍殺害夫妻倆，一、二審均判死刑。案發至今2年，死者家屬淚訴孩童身心受創嚴重，不僅誤認櫻桃汁為血跡，更自責詢問「我是不是壞小孩」，悲慘處境令人鼻酸。

回顧這起震驚社會的案件，發生於2023年9月15日。居住在苓雅區某大樓13樓的吳龍滿，疑因長期不滿14樓鄰居發出噪音，當日上午7時許，持水果刀沿逃生梯上樓。當時蔡姓女子正準備送2名分別為7歲及5歲的兒子上學，大門因而在未上鎖狀態，待孩子聽到敲門聲開門後，吳男趁隙闖入，二話不說便朝蔡女胸、腹、背部猛刺，隨後更闖入主臥室，對仍在睡夢中的羅姓男子連刺8刀，導致夫妻倆當場死亡。

當時年僅7歲的長子在偵查中還原恐怖過程，表示當時弟弟在門口穿鞋，他坐在沙發穿襪子，卻看見住樓下的「13樓阿伯」手持利刃走進來，一句話都沒說就攻擊母親，接著進入房間殺害父親。吳男離開後，長子先後跑去搖晃父母詢問「還活著嗎」，但見雙親倒臥血泊毫無回應，他只能強忍恐懼，哭著帶著弟弟搭電梯下樓，向大樓警衛求救：「爸爸媽媽被13樓的阿伯殺了！」

如今案件雖已過了2年，但死者家屬痛訴2名幼子至今仍深陷創傷陰影。孩子的外公（蔡父）證稱，外孫曾自責地問家人「我是不是壞小孩？」，甚至在過年吃櫻桃時，看到紅色的果汁竟恐懼的以為是流血。奶奶也哽咽表示，孫子現在每天都要反覆確認家門是否上鎖，深怕「壞人進來」，甚至在學校遭同儕嘲笑是孤兒而一度抗拒上學。

為了安撫缺乏安全感的孩子，家中長輩至今仍輪流守護，羅姓死者的父甚至案發後都睡在客廳沙發，只為了讓孫子知道「有人在守護」才能安心入睡。羅母絕望地表示，雖然兒子已逝讓她看不見未來，但為了2個孫子，她必須堅強走下去。針對吳男犯行，法院一、二審均認定其手段兇殘、泯滅人性，判處2個死刑並褫奪公權終身。

