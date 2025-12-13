雙親相繼離世！雷光夏動情告白歌迷：你們是我的珍寶

雷光夏12日在Legacy Taipei開唱。Legacy提供

橫跨金曲、金鐘、金馬三大獎項的「文青教主」雷光夏，暌違6年再度站上專場舞台，12月12日於Legacy Taipei舉辦「時空的縫隙」音樂會，以「組團回歸」的全新姿態與樂迷相見。

雷光夏此次演出融合吉他、鋼琴、低音大提琴與電子聲響，重新編織經典作品，打造出既嶄新又恆久的聲音風景。面對滿場觀眾，她罕見動情告白：「謝謝你們就是我美好的雨水，你們是我的珍寶、是真愛！」

音樂會由〈New dreams〉揭開序幕，雷光夏以一貫清澈溫柔的嗓音，引領觀眾走進她細膩而深刻的音樂宇宙。〈不想忘記的聲音〉、〈小說裡的最後一人〉接連登場，她在曲間分享創作心境與人生片段，讓現場氣氛更顯親密。舞台中央的小船裝置，隨燈光與旋律輕輕搖曳，象徵著穿梭時空的旅程，也成為當晚最動人的視覺記憶。

談到至親離世，她感性表示，過往每次演出父母都會坐在台下，如今雖已不在，但仍能感受到樂手與觀眾的陪伴，「謝謝你們就是我美好的雨水，降落在我身上，也降落在大地上。」隨後演唱〈寫給雨天的歌〉回應這份情感，並溫柔傳遞：「總是有人愛著你，陪伴著你。」

演出尾聲，雷光夏以〈第36個故事〉與〈黑暗之光〉作為壓軸，全場觀眾點亮手機燈海，映照她溫暖而堅定的身影。她動容地說：「非常珍惜這樣的晚上，只想把最好的給你們。」聽見現場熱烈尖叫聲，她笑說：「竟然聽到尖叫聲？這真的是我的演唱會嗎？今天來的都是真愛！」台上台下互動熱絡。

本次音樂會由「夏星球樂隊」共同呈現，雷光夏除主唱外亦演奏手風琴，她感性說：「雖然6年不見，時代變得很快，但此刻非常難得，也非常珍惜。」在音符緩緩落下之際，「時空的縫隙」於溫暖與感動中劃下句點，為樂迷留下難以取代的夜晚記憶。



