雙親離奇亡！母溺斃兒判刑14個月 父失蹤成枯骨「查無因果」判無罪

社會中心／南投報導

男子王忠義弒母案，從無罪改依過失致死罪判處有期徒刑1年2月。（圖／翻攝畫面）

南投縣男子王忠義（現已改名）於11年前接連被控殺害父親與母親意圖詐領保險金，引發社會譁然。歷經多年司法纏訟，殺父案早已無罪確定；弒母部分，法院也認定殺人罪證不足定讞，然檢方改依過失致死罪起訴。南投地院近日審理終結，認定王男帶中度智障老母至溪邊卻疏於照護，導致其落水溺斃，依過失致死罪判處有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。

全案發生於西元2014年。判決指出，王男明知母親王婦領有中度智障手冊，心智年齡僅約6至9歲，且年事已高行動不便，仍於同年10月5日傍晚，開車載著妻子、兒子及母親前往南投國姓鄉種瓜溪戲水抓蝦。當晚18時許天色已全黑，王母表示想上廁所，王男身為照顧者，卻未將母親帶往安全處或在旁攙扶，僅顧著持手電筒照射溪水尋找魚蝦，任由母親獨自摸黑在遍布石塊的河床步行。王母隨後不慎失足落水，頭部撞擊石頭後溺水窒息，經送醫搶救無效身亡。

南投縣男子王忠義（現已改名）於11年前接連被控殺害父親與母親意圖詐領保險金。（圖／資料照）

法官審理認為，王男對母親負有扶養義務，帶其至危險野溪環境，即處於「保證人地位」。當時天色昏暗、地形險惡，王男卻為了抓魚而疏忽未盡照護之責，導致悲劇發生，顯有過失。考量其與死者為母子至親，及其過失程度、家庭狀況，依過失致死罪判處有期徒刑1年2月。

至於王父死亡部分，檢方指控王男於2014年5月將生病父親載離醫院，隨後載往山區並在車上休息，導致父親自行離去後死亡，遺體直到隔年才被發現已成白骨。檢方認為王男將父親帶往偏僻處未盡保護義務，也涉過失致死。

然而，法院審理發現，法醫鑑定王父死因為頭部鈍力損傷，但無法確認是跌倒或外力造成。法官認為，王男雖將車停在路邊休息，但無法預見父親會自行下車走失並遭遇意外；且王父離開車輛後的遭遇有多種可能性，難以證明王男「停車休息」的行為與王父「頭部外傷死亡」有相當因果關係。基於證據不足，法院諭知王父遭訴部分無罪。全案仍可上訴。

