雙語教育深化情誼 史瓦帝尼9外師選擇續留高雄任教

張硯卿(左六)、吳立森(右六)與10位史瓦帝尼籍青年教師相見歡。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 高雄引進來自友邦史瓦帝尼的英語教師邁入第二年，昨(28)日10位史瓦帝尼籍青年教師齊聚一堂，與高雄市政府行政暨國際處長張硯卿、教育局長吳立森交流，分享教學心得與生活點滴，現場氣氛熱絡。今年共有10位史國教師於高雄任教，其中9位於去年來到高雄，今年再度主動選擇續留，展現對城市的熱愛與歸屬感。張硯卿與吳立森感謝外師們對高雄雙語教育的貢獻，特別致贈高雄特色大漁旗包與應景的萬聖節果乾禮盒，感謝他們對高雄雙語教育與付出，教師們也大秀中文高喊「我愛高雄！」

一位續任的史瓦帝尼教師分享課堂的溫馨時刻說「去年生日，原以為會孤單過生日，沒想到學生合唱生日快樂歌，還送我點心和卡片，感受到被滿滿的祝福包圍。」另一位史國老師則分享，向學生介紹家鄉的學校與文化，學生充滿好奇、踴躍提問，課堂氣氛熱烈，「深深感受教育的力量。」

教師也感性分享他們初到異鄉時，受到高雄市民的熱心幫助。一位教師回憶「剛到高雄時迷路，走了近半小時找不到方向，又急又慌時，一位婦人不僅幫我查地圖，還把孩子暫時交給熟識店家，親自騎機車載我回家，讓我幾乎感動到說不出話。」另一位外師也提到，鄰居都非常熱情，常在街上主動打招呼，每到節日還會在門口放上新鮮水果、粽子或鳳梨酥，讓他深刻感受「高雄是另一個家。」高雄熱情市民與友善環境，讓他們在異鄉也能感受家的溫度。

吳立森表示，史瓦帝尼籍教師以豐富的教學創意和親和力獲得許多學生的喜愛，感謝老師們以生動的教學方式持續帶動學生的學習興趣，讓課堂更具國際氛圍。他進一步指出，高雄市與中央合作，今年度計畫以250名外籍教師人員推動雙語教學，同時鼓勵現職教師職能訓練，至今已有983位參加雙語師資培訓，營造高雄更優質的雙語學習環境。

2023年9月高雄市與史瓦帝尼首都姆巴巴內市締結姊妹市以來，雙方互動密切。行政暨國際處長張硯卿指出，姆巴巴內市訪團多次來訪，參與智慧城市展，雙方就智慧交通系統與教育交流展開深入討論與合作；尤其本學年度10位教師中有9位選擇續留，顯示高雄深受外師喜愛。她強調教育合作是城市外交最能跨越世代的橋樑，高雄將持續深化與姆巴巴內的姊妹市關係，透過教師、學生與文化互動，讓教育成為台史友誼延續的力量。

