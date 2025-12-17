雙語教育見成效 慈大附中奪全國英文單字比賽大獎

慈濟大學附屬高級中學學生日前參加「114學年度全國高級中等學校學生英文單字比賽北區決賽」，在高手雲集、競爭激烈的賽事中表現亮眼。慈中三位同學代表參賽，全數獲獎，充分展現學校長期深耕語文教育、系統化培育學生英語實力的卓越成果。

本次北區決賽吸引來自北北基宜、桃園、花蓮、金門、連江縣，以及大陸台商學校與海外臺灣學校，共計464位優秀選手同場較勁。慈大附中楊宛諭同學勇奪二等獎、馬義翔同學榮獲三等獎，兩人同時為花蓮縣參賽學生成績最優異者；劉宸銘同學亦獲得佳作肯定，三位同學皆站上全國舞台，為校爭光。

學校特別感謝三位同學的努力與付出，也感恩黃振瑋老師的用心指導與耐心陪伴，引導學生在英文字彙的加強歷程中不斷精進，最終在全國性競賽中展現實力。

榮獲二等獎的楊宛諭同學感恩老師們犧牲個人時間，為每位參賽學生量身打造專屬單字本字庫，並安排多次培訓與聽寫練習，讓實力穩定累積。她也提到，與兩位優秀同學一同準備比賽的過程中，彼此相互激勵，即使感到疲憊，看到夥伴認真的態度，便能重新振作、持續前進。

獲得三等獎的馬義翔同學則展現高度自主學習精神。賽前他意識到自己在單字量、語感及詞彙搭配用法上仍有進步空間，因此自暑假起便投入大量時間打好基礎、勤做練習，不僅加深對單字用法的理解，也大幅提升了學習英文的信心。

榮獲佳作的劉宸銘同學則認為老師們提供的協助，特別是幫忙整理出來的考古題，對他們的幫助非常大。他表示，這讓他們能以更具系統性的學習方式準備比賽，避免漫無目的地涉獵各種艱難生字，而能聚焦於相應範圍內的核心單字，進而有效提升學習效率。

慈大附中廖逸貞校長表示，北區向來是全國高中生英語競賽中競爭最為激烈的賽區，此次慈中三位同學能在眾多佼佼者中脫穎而出，而且全數獲獎，顯見學校致力於雙語教育與國際教育的成果。她指出：「語言是學生通往世界的重要橋樑，慈中提供完善且有系統的英語學習及國際化資源，期盼學生不只在競賽中表現亮眼，更能真正掌握語言的實際應用能力，擁有面向世界的堅強實力。」廖校長也進一步強調，學生能在高強度競賽中斬獲佳績，關鍵在於教師團隊長期且穩定的專業指導，以及學生願意持續投入、反覆練習的學習態度。未來學校將持續深化雙語課程設計，結合多元競賽、國際交流與跨領域學習機會，打造更完整的英語學習歷程，陪伴學生累積實力、拓展視野，穩健邁向國際舞台。

撰文／夏嚴芸婕；攝影／慈大附中提供