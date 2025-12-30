雙警命案家屬轟凶手應判死 他揭「簽114死刑法務部長」

外界質疑廢死口口聲聲人權，怎不為受害者及其家屬討公道？圖為民眾為張文案受害者獻花。（資料照，杜宜諳攝）

2022年犯下台南雙警命案的林信吾29日在高院台南分院召開二審準備庭，受害員警凃明誠的家屬直言凶手「應判死刑、下地獄去懺悔」。據了解，已故前法務部長呂有文任內簽准114死刑為史上最多，被形容為「讓死囚睡不著覺」，網友感嘆，現在是受害者家屬不敢睡。

根據《ETtoday新聞雲》報導，針對檢方起訴犯罪事實，林信吾在庭中重申「全部認罪、沒有意見」。不過，對於合議庭委託中正大學進行教化可能性鑑定，其辯護律師提出多項質疑，主張該鑑定報告不具證據能力，並要求校方提出鑑定過程的全程錄音、錄影供查閱。

廣告 廣告

凃明誠二姊表示，林信吾前科累累，家庭、學校與社會都無法教育這樣的人，「怎麼還能期待司法矯正機關去教育他？」她痛批，林信吾剝奪兩名員警的生命，卻在犯後被司法視為「需要矯正與保護的對象」，對被害者家屬而言極度不公平，家屬呼籲應由國家公權力判處死刑，以回應社會正義。

廢死話題近日熱議不只因張文案，還有新北市國中校園割頸事件，高等法院23日二審宣判，行凶的郭姓乾哥遭判刑12年、教唆的林姓乾妹判刑11年，引發家屬反彈。受害學生家屬楊爸爸、楊媽媽痛斥司法不公，自家地址、個資被完整揭露，凶手更曾恐嚇祕密證人「等我出去你就知道！」楊爸爸質疑，若依《少事法》規定，少年犯服刑逾3分之1即可申請假釋，郭姓乾哥最快約4年後就有機會出獄，屆時仍未滿18歲，他直呼，「凶手出來我可能是第一個被殺的！」對假釋制度感到恐懼，未來安全毫無保障，外界對此也討論不斷。

法務部前部長呂有文任內簽准114死刑為史上最多。（中時資料照，王興田攝）

胸腔科醫師蘇一峰29日發文提到，任內簽准死刑最多的法務部長，是1989年至1993年擔任部長的呂有文（1926年生，1999年卒），共114人。他直酸，「國民黨時代以前是『死囚』晚上都不敢睡，民進黨則是『受害者家屬』晚上都不敢睡！」

網友表示「那些口口聲聲人權人權的，往往都是跟罪惡站在一起」、「大廢死大成功，可教化大成功」、「現在好人怕壞人，因為沒人保護好人，只有自求多福」、「霸凌都可以變小孩間的玩鬧了，還有什麼不可以」、「這位才是有認真上班的部長」、「台灣需要」、「司法倒退了」。

【看原文連結】