雙貸族月還逾7萬！ 他喊「活得好累」 網見帳單驚：新青安接盤俠？





在高房價與各式貸款交織下，愈來愈多人一睜開眼，就得先面對銀行的扣款通知。究竟一個人每月要繳多少貸款，生活才會開始變得吃不消？近日一名網友的實際案例曝光後，在網路上掀起激烈討論。

一名網友在網路論壇Dcard上發文，直言自己「每天都活得好累」，並附上扣款明細截圖。從畫面中可見，單是一個月需要償還的各項貸款總額就高達72,519元。

貼文曝光後，立刻引來不少質疑聲音，「那幹嘛貸，貸之前不知道要還喔」、「我懂你在炫耀自己開槓桿開很大」、「房貸就算了，信貸是你自己選擇的」、「信貸每筆還款金額也太高」、「借錢還錢，天經地義」、「看來又是一個槓桿王」、「有多少能力做多少事，沒本事就別買東買西」。

▼原PO透露自己房貸每月還款破7萬。（示意圖／取自Pexels）

另一派網友則更關心現實層面的壓力，直言「好可怕，每個月都不能沒有工作欸，無法想像這種生活」，也有人直接建議出售房產、改以租屋減壓，並點出「新青安」可能帶來的後續影響，「是新青安的後遺症嗎」、「應該是新青安接盤俠？」、「首購+新青安這樣也是會兩筆」。

其中，有自稱曾從事銀行授信與貸款審查的網友，進一步替原PO拆解貸款結構，指出其目前已有兩筆房貸，每月光房貸就需支付4萬6千多元，此外還有三筆信貸，其中兩筆屬於近期增貸，甚至包含剛核准的新案件，三筆信貸合計月付金約2萬6千元，才會讓總還款金額一舉突破7萬元，「月薪就算有100K，光是還給銀行的就去掉月薪3分之2，怎可能不累？」。

▼有網友認為即便月薪達到10萬元，實際可支配所得仍會被還款吃掉將近3分之2，只要遇到收入波動或突發支出，財務壓力就會瞬間失控。（示意圖／取自Pixabay）

此外，若原PO還背負信用卡帳單、消費分期或車貸等其他負債，未來的還款能力恐怕更加吃緊，有網友提醒原PO，，「記得保險要保，哪一天如果工作中有什麼疾病、意外，至少還能保障你」。

（封面示意圖／取自Pixabay）

