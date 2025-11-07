雙貸族破40萬人 塞滿10座大巨蛋
房價居高不下，使得許多購屋族不得不另尋出路，信貸成為重要出口。住商機構根據聯徵中心資料彙整，截至2025年7月，全台同時背有房貸、信貸的「雙貸族」達40.4萬人，若以大巨蛋座位席約4萬人估算，此人數可塞滿10座大巨蛋，創下歷年同期新高。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情後進入房市多頭，但房貸成數問題成買房痛點，同時生活成本亦日益增加，致使民眾以信貸補足頭期款、裝修費，甚至借貸填補生活費缺口等情況日益常見。觀察聯徵中心歷年7月數據，自2012年至2020年間，雙貸族人數維持在28至31萬人，惟自疫情後隨著房市多頭，2020年起雙貸族人數增長約9.5萬人，於今年5月正式跨過40萬人門檻，並於7月來到40.4萬人。
賴志昶指出，雙貸族攀升的主因有三，一是房價高漲致使準備自備款壓力加劇，部分購屋人僅能以信貸補足；二是近期股市大漲，部分具投資思維的持屋者，另外以信貸轉投資；三是疫情後通膨壓力大，部分家庭僅能用信貸維持周轉，致使雙貸族人數暴增。
另觀察統計，雙貸族今年7月平均每人背負625.8萬元房貸、114.7萬元的信貸。賴志昶補充，此波雙貸族不僅人數增長，平均房貸、信貸金額與2012年同期相比亦分別大漲1倍、1.2倍，這不僅反映房價飆升，也顯示民眾對彈性資金的運用與需求越來越高；另一方面，過去信貸多做為短期周轉，如今卻常出現在頭期款或是裝潢款中，這意味著民眾購屋能力與房價的落差正在擴大，且限貸令因素亦成為消費者買房痛點。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，今年下半年全球景氣仍受地緣政治影響，牽動全台金融市場敏感神經，建議雙貸族應保留資金彈性，避免短期操作過度集中，負債比過高者一旦遇到反轉或是個人財務問題，往往難以收拾，民眾不可不注意。
