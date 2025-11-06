雙貸族破40萬創新高 青年購屋轉往外圍區

房價貴桑桑，購屋族資金壓力持續升高。聯徵中心最新統計顯示，截至今(2025)年7月，全台同時背負房貸與信貸的「雙貸族」已達40.4萬人，創歷年新高，反映房價高漲下財務負擔急劇加重。另一方面，新北年薪百萬元內的青年族群持續外移，淡水、板橋、三重成為熱門地區；而今(2025)年底北台灣還有6大指標案推出，建商在高房價與高利環境下，力拚年度銷售「拉尾盤」。

根據住商機構彙整聯徵中心資料，雙貸族人數在2012至2020年間維持在28至31萬人，但疫情後隨房市多頭與生活成本上升，雙貸族暴增近10萬人，到今年正式突破40萬大關。平均每人背負625.8萬元房貸與114.7萬元信貸，金額均較10年前倍增。

房仲業者分析，造成此現象的主要原因大致有3項，分別為房價高導致頭期款不足、信貸被用來補足買房、裝修支出；部分持屋者以信貸進行再投資；通膨加劇，家庭以信貸維持周轉的比例攀高。

數據顯示，雙貸族的成長不僅反映民眾購屋難度提高，也暴露出房價與所得脫鉤的結構性問題。過去信貸多為短期資金調度，如今卻成為購屋流程的一環，甚至出現「借信貸當頭期」的現象。房貸成數受限、房價不墜，使買房門檻再度拉高，房貸族的財務風險同步上揚。

另一方面，永慶房產集團統計聯徵與實價登錄資料，發現新北年薪百萬元以下、40歲以下青年置產地區，以淡水區最受青睞，近1年貸款戶數達1,333戶，平均總價1,108萬元、單價每坪30.2萬元。板橋、三重分居第2與第3名，申貸量均突破千戶。主因雙北市中心房價動輒百萬起跳，年輕人預算有限，只能往蛋白區尋找房價相對親民、交通便捷的區域。

以淡水為例，受惠於捷運與輕軌網絡、淡江大橋與淡北道路開通預期，房價仍具吸引力。板橋、三重則仰賴成熟商圈與通勤優勢，成為青年購屋主力。永慶房屋研展中心表示，青年族群偏好生活機能完善、總價低與小坪數產品的行政區，但其購屋結構與雙貸現象相互呼應，顯示資金壓力向下延伸至首購市場。

儘管買氣顯得保守，住展雜誌最新調查指出，北台灣今年底仍有6大破百億元指標案登場，包括中和「左岸明珠」、永和「漢皇River Sky」、板橋「日安PARK」、新店「華固譽誠」、泰山「百達莊園」及桃園「安曼莊園」。業者看準區域稀缺性與品牌效應，趁年底努力推案拚銷售，期盼在供給面拉出一波氣勢。

整體而言，2025年房市呈現「資金吃緊、供給未減」的矛盾局勢。雙貸族創高、年輕人外移與建商逆勢推案3股現象並行，凸顯市場仍處高價壓力下的調整期。專家認為，若薪資成長無法追上房價，民眾須謹慎評估財務負擔，避免過度舉債；而建商與政府亦須正視房市結構性問題，尋求供需平衡的長期解方。

