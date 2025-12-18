《雙軌》何與性張力太強！惹虞書欣「做春夢」 突破偽兄妹界線親親放閃全網暈船

虞書欣（左）與何與在《雙軌》中互動讓觀眾臉紅心跳。iQIYI提供

中國話題女星虞書欣新戲《雙軌》開播後，討論度持續攀升。劇情以偽骨科兄妹在異國重逢為核心，描寫兩人在親情與愛意之間逐漸失衡的情感。最新劇情中，虞書欣在醉酒後情不自禁地吻上何與，昏頭吻名場面讓不少劇迷直呼：「跟著一起暈船了。」

劇中靳朝（何與飾）吐露真情說出：「我沒對誰認真過，所以一旦認真起來，可能就不會給妳反悔的機會了。」宣告兩人正式突破偽兄妹界線，甚至趁著爸爸不注意時，抓緊機會接吻放閃。此外，姜暮（虞書欣飾）因與靳朝的曖昧互動，做了一場春夢，夢中兩人在頂樓泳池纏綿熱吻，也讓觀眾心跳加速。

何與特訓體能 愛妹、曖昧都到位

何與為《雙軌》進行密集體能訓練。iQIYI提供

29歲的何與因為演出《我的鄰居長不大》受到關注，之後在《與鳳行》中飾演「拂容君」成功圈粉，為貼合《雙軌》中修車工兼地下拳手的設定，何與在拍攝前進行密集體能訓練，體脂率一度降至8%，並接受專業拳擊訓練，劇中多場打戲皆親自上陣，跳脫他以往偏向清秀、溫柔的形象，展現壓抑且帶有危險氣息的一面。

《雙軌》虞書欣（左）搭何與譜異國禁忌戀。iQIYI提供

何與在劇中流露的強烈性張力也意外掀起網路話題，「誰來管管何與這個性張力」相關話題關鍵字在社群平台快速擴散，他在劇中外表冷淡克制卻將所有溫柔留給姜暮，無論是修長的手指、手臂線條與青筋浮現的鏡頭細節，或是騎車、握方向盤時的凌厲眼神，荷爾蒙都滿到溢出螢幕。

特別是在角色關係的拿捏上，靳朝對外始終保持距離，對姜暮卻是毫不掩飾的在意與守護，既有愛妹的本能反應，也藏著逐漸失控的情感，讓不少觀眾笑稱，愛妹和曖昧都很到位。

《雙軌》虞書欣（左）與何與突破偽兄妹界線。iQIYI提供

在劇集熱度攀升之際，衍生團綜《泰甜啦》也緊接著登場，節目以沉浸式旅行真人秀形式讓虞書欣、何與延續劇中互動，被視為最強售後團綜。《雙軌》現正於愛奇藝國際站熱播中。



