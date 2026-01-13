《雙軌》何與爆紅！傳「切了3年戀」情斷劉些寧 狗仔：百分百分了

記者林汝珊／台北報導

中國男星何與與女星虞書欣搭檔演出禁忌戀偶像劇《雙軌》日前剛下檔，人氣隨之水漲船高，卻傳出感情生變。外界盛傳他與緋聞女友劉些寧已經分手，似乎打算專心衝刺事業，消習曝光後引起熱議。

近日中國狗仔「陽陽」爆料，直指何與、劉些寧「真的分了」，雖未提出具體證據，卻語氣篤定表示：「你別問我為什麼知道，你要充分地去相信我，百分百分了啊。」說法一出立刻引發熱議。

事實上，兩人過去就傳出戀情，劉些寧工作室發文時，意外上傳了一段何與從未公開過、坐在沙發上的私下影片，隨即引發外界聯想。事後雙方否認戀情，並補發一張5人同坐沙發的合照，解釋是朋友聚會、手滑才發出去，不過不久後又被狗仔拍到兩人親密互動，戀情就此爆開。

更多三立新聞網報導

福原愛懷孕再婚！「甜讚老公體貼」私下暖舉曝光：讓我感到很溫暖

代理孕母修法延燒！楊皓如妙提「代理孕父」嗨喊：沒有媽媽會反對

預言成真！高橋一生牽老婆再合體 甜讚：她一出現畫面就在發光

打瞌睡撞死人落跑！《女王偵訊室》女星被棄路邊 駕駛冷回：嫌麻煩

