《雙軌》兄妹戀越線！瞞著爸爸偷吻虞書欣 「昏頭吻」名場面登場掀討論

記者趙浩雲／台北報導

《雙軌》何與、虞書欣飾演的偽兄妹正式越線。（圖／愛奇藝提供）

由虞書欣、何與領銜主演的浪漫愛情劇《雙軌》話題度持續攀升，登上加拿大、印尼、菲律賓、澳洲、新加坡、日本、越南等愛奇藝國際版8地熱播榜第一名，劇情以偽骨科兄妹在異國重逢為核心，描寫兩人在親情與愛意之間逐漸失衡的情感，昨晚最新第15集，醉酒的虞書欣情不自禁地吻上何與，昏頭吻名場面讓不少劇迷直呼「跟著一起暈船了」。

隨著劇情推展，姜暮為了更了解靳朝，頻頻向他身邊的人打聽他的近況，靳朝表面不耐，質問她為何總探聽自己的事，卻在聽到她一句「因為是你啊」後明顯動搖。隨後的壁咚對峙中，他刻意強調兩人沒有血緣關係，語氣帶著壓迫與試探，當晚，姜暮便做了一場春夢，夢中兩人在頂樓泳池纏綿熱吻，讓人心跳加速。

廣告 廣告

29歲的何與因為演出《我的鄰居長不大》受到關注，之後在《與鳳行》中飾演「拂容君」成功圈粉，為貼合《雙軌》中修車工兼地下拳手的設定，何與在拍攝前進行密集體能訓練，體脂率一度降至8%，並接受專業拳擊訓練，劇中多場打戲皆親自上陣，跳脫他以往偏向清秀、溫柔的形象，展現壓抑且帶有危險氣息的一面。

何與為戲狂降體脂，與虞書欣有許多火花碰撞。（圖／愛奇藝提供）

何與在劇中流露的強烈性張力也意外掀起網路話題，「誰來管管何與這個性張力」相關話題關鍵字在社群平台快速擴散，他在劇中外表冷淡克制卻將所有溫柔留給姜暮，無論是修長的手指、手臂線條與青筋浮現的鏡頭細節，或是騎車、握方向盤時的凌厲眼神，荷爾蒙都滿到溢出螢幕。

昨晚的第15集姜暮醉酒後主動親吻靳朝精彩一幕，播出前就備受矚目的昏頭吻終於登場，讓觀眾激動不已，最新劇情進展，靳朝吐露真情說出「我沒對誰認真過，所以一旦認真起來，可能就不會給妳反悔的機會了」，宣告兩人正式突破偽兄妹界線，甚至趁著爸爸不注意時，抓緊機會接吻放閃，讓劇迷直呼跟著暈船了。《雙軌》現正於愛奇藝國際站熱播中。

更多三立新聞網報導

謝京穎大肚藏不住「上週就被發現有孕」帶球趕拍戲 經紀公司：是水腫

謝京穎宣布懷雙胞胎！寶寶預產期曝光 結婚兩年「一次兩個雙馬寶」

鈕承澤假釋出獄！舊愛林秀玲曝「兩人已斷聯」：後來同學會都沒來

不意外朱孝天亂講話！F4推手柴智屏認「太衝動」：他本來就不太世故

