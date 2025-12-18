《雙軌》昏頭吻名場面登場！虞書欣瞞著爸爸偷吻

虞書欣、何與領銜主演的《雙軌》熱度攀升。（圖／iQIYI愛奇藝國際站）

由虞書欣、何與領銜主演的浪漫愛情劇《雙軌》，劇情以偽兄妹在異國重逢為核心，描寫兩人在親情與愛意之間逐漸失衡的情感，昨晚最新第15集，醉酒的虞書欣情不自禁地吻上何與，昏頭吻名場面讓不少劇迷直呼「跟著一起暈船了」。

《雙軌》改編自時玖遠的同名小說，由于中中、馬鳴執導，描述「姜暮」（虞書欣 飾）在哥哥「靳朝」（何與 飾）的呵護下成長，9歲時她的父母離異，靳朝跟著爸爸赴泰國生活，兄妹倆從此踏上不同人生軌道，直到19歲，姜暮意外得知靳朝是爸爸領養的小孩，與自己並無血緣關係，她決定正視自己多年來不敢觸碰的心意，隻身飛往泰國。

29歲的何與因為演出《我的鄰居長不大》受到關注，之後在《與鳳行》中飾演「拂容君」成功圈粉，為貼合《雙軌》中修車工兼地下拳手的設定，何與在拍攝前進行密集體能訓練，體脂率一度降至8%，並接受專業拳擊訓練，劇中多場打戲皆親自上陣。

何與在劇中流露的強烈性張力也意外掀起網路話題，「誰來管管何與這個性張力」相關話題關鍵字在社群平台快速擴散，他在劇中外表冷淡克制卻將所有溫柔留給姜暮，無論是修長的手指、手臂線條與青筋浮現的鏡頭細節，或是騎車、握方向盤時的凌厲眼神，荷爾蒙都滿到溢出螢幕。

昨晚的第15集姜暮醉酒後主動親吻靳朝精彩一幕，播出前就備受矚目的昏頭吻終於登場，讓觀眾激動不已，最新劇情進展，靳朝吐露真情說出「我沒對誰認真過，所以一旦認真起來，可能就不會給妳反悔的機會了」，宣告兩人正式突破偽兄妹界線，甚至趁著爸爸不注意時，抓緊機會接吻放閃，讓劇迷直呼跟著暈船了。

在劇集熱度攀升之際，衍生團綜《泰甜啦》也緊接著登場，節目以沉浸式旅行真人秀形式讓虞書欣、何與延續劇中互動，被視為最強售後團綜，甜度與話題度同步升溫的《雙軌》現正於愛奇藝國際站熱播中。

