《雙軌》正夯男神卻突爆情變 狗仔斷言「百分百分了」掀熱議

大陸狗仔爆料何與(左)、劉些寧(右)分手。（圖／翻攝自何與、劉些寧 微博）

大陸男星何與近來因與女星虞書欣搭檔演出話題新劇《雙軌》，在劇中挑戰「偽骨科兄妹戀」設定，人氣迅速攀升，戲內火花十足，戲外感情動向也再度成為焦點。近日大陸狗仔「陽陽」爆料，何與和緋聞女友劉些寧已經分手，消息曝光後立即引發網友熱議。

狗仔「陽陽」爆料指出，「真的分了」，甚至直言：「你別問我為什麼知道，你要充分地去相信我，百分百分了啊。」，引來不少網友關注與討論，也讓兩人過往再度被翻出檢視。

何與與劉些寧的緋聞，早在兩人尚未出名時就流傳，據傳最初起因於劉些寧工作室的一次「手滑」，當時誤上傳一段何與私下坐在沙發上的影片，從未公開過的畫面也立刻引起外界揣測。事件曝光後，雙方迅速否認戀情，並補發一張5人同坐沙發的合照，解釋只是朋友聚會、不慎誤發。

不過，這番說法並未完全平息風波，之後兩人又被狗仔拍到親密互動，讓戀情傳聞再度升溫。而如今傳出分手消息，外界傳原因可能與兩人演藝事業發展方向不同有關。不過截至目前，雙方經紀公司皆未正面回應相關傳聞。

分手爆料曝光後，掀起網友兩極評價，有人傻眼直呼：「不是吧？他們什麼時候在一起的？我網速有這麼慢嗎？」；也有人質疑，是否為刻意炒作話題。

