《雙軌》虞書欣極致減肥法瘦出下顎線！1天吃1餐、狂啃小黃瓜、早起黑咖啡讓她狂瘦8kg

廖怡婷
（圖／取自 虞書欣 微博、《雙軌》微博）
（圖／取自 虞書欣 微博、《雙軌》微博）

為了完美詮釋陸劇《雙軌》中的角色，虞書欣展現了驚人自律力，成功從可愛感變身為充滿高級感的「紙片人」身材。虞書欣的減肥守則：包含「一天一餐」的極致策略、聰明挑選低碳水主食與蛋白質、善用美式咖啡抑制食慾，並搭配高強度練舞提升代謝，讓想瘦身的妳也能找到精準參考。

陸劇《雙軌》虞書欣減肥方法：極致期的「1+N」進食策略，一天僅一餐正餐

在減肥最關鍵的時期，虞書欣採取了「一天一餐」的高強度限制法。這餐正餐她會確保營養均衡，而其餘時間若感到飢餓，她不會完全絕食，而是攝取極少量的「小東西」來墊胃。

低熱量零食隨身帶： 她會隨身攜帶減脂零食，避免因極度飢餓導致報復性進食。

蔬菜佔比最大化： 在她的飲食清單中，小黃瓜與大量綠色蔬菜是標配。小黃瓜熱量極低且富含水分，是增加飽足感的最佳戰友。

（圖／取自 虞書欣 微博）
（圖／取自 虞書欣 微博）

陸劇《雙軌》虞書欣減肥方法：聰明挑選營養源，高蛋白與低碳水的完美比例

即便在減重，虞書欣也非常強調「質量」。她不追求完全不吃，而是選擇讓身體不容易囤積脂肪的食物種類：

多攝取蛋白質： 蛋白質是維持肌肉量與提升代謝的關鍵，能讓瘦下來的線條更緊實。

主食替換： 嚴格挑選低碳水食物（如糙米、地瓜或花椰菜米）來替代精緻澱粉，減少血糖劇烈波動帶來的脂肪堆積。

不可忽視的維生素： 她強調減肥期間「一定要補充維生素」，確保身體基礎機能正常運作，避免瘦得面色枯黃。

（圖／取自 虞書欣 微博）
（圖／取自 虞書欣 微博）

陸劇《雙軌》虞書欣減肥方法：多喝水分、早上一杯咖啡是抑制食慾的秘密武器

虞書欣的瘦身清單中，液體的攝取佔了極大的比重。

晨間黑咖啡： 每天早起喝一杯美式咖啡，黑咖啡不僅能消除早晨的水腫，更能顯著抑制食慾，讓整天的食量自然減少。

大量飲水： 她提醒減肥期間「一定要多喝水」，水分能幫助代謝廢物，維持皮膚的水潤感。

晚間禁食原則： 秉持著「晚上能不吃就不吃」的原則，讓腸胃有充足的休息與燃脂時間。

（圖／取自 虞書欣 微博）
（圖／取自 虞書欣 微博）

陸劇《雙軌》虞書欣減肥方法：佛系心理學，不要讓自己餓過頭

與許多斷食法不同，虞書欣提到一個重點：「不要讓自己餓過頭」。當大腦感受到極度飢餓時，反而容易觸發身體儲存脂肪的機制。因此，她透過小份量的減脂零食來維持血糖平穩，保持良好的心情，減肥才不容易半途而廢。

（圖／取自《雙軌》微博）
（圖／取自《雙軌》微博）

陸劇《雙軌》虞書欣減肥方法：高強度練舞提升基礎代謝

除了飲食控制，虞書欣還搭配了高強度的練舞。跳舞不僅是她的工作，更是極佳的全身性有氧運動。透過練舞能有效提升基礎代謝率，讓體態在消瘦之餘還能擁有優雅的肌肉線條，這也是她能維持「瘦而不乾」美感的關鍵。

（圖／取自《雙軌》微博）
（圖／取自《雙軌》微博）


