《雙軌》虞書欣極致減肥法瘦出下顎線！1天吃1餐、狂啃小黃瓜、早起黑咖啡讓她狂瘦8kg
為了完美詮釋陸劇《雙軌》中的角色，虞書欣展現了驚人自律力，成功從可愛感變身為充滿高級感的「紙片人」身材。虞書欣的減肥守則：包含「一天一餐」的極致策略、聰明挑選低碳水主食與蛋白質、善用美式咖啡抑制食慾，並搭配高強度練舞提升代謝，讓想瘦身的妳也能找到精準參考。
陸劇《雙軌》虞書欣減肥方法：極致期的「1+N」進食策略，一天僅一餐正餐
在減肥最關鍵的時期，虞書欣採取了「一天一餐」的高強度限制法。這餐正餐她會確保營養均衡，而其餘時間若感到飢餓，她不會完全絕食，而是攝取極少量的「小東西」來墊胃。
低熱量零食隨身帶： 她會隨身攜帶減脂零食，避免因極度飢餓導致報復性進食。
蔬菜佔比最大化： 在她的飲食清單中，小黃瓜與大量綠色蔬菜是標配。小黃瓜熱量極低且富含水分，是增加飽足感的最佳戰友。
陸劇《雙軌》虞書欣減肥方法：聰明挑選營養源，高蛋白與低碳水的完美比例
即便在減重，虞書欣也非常強調「質量」。她不追求完全不吃，而是選擇讓身體不容易囤積脂肪的食物種類：
多攝取蛋白質： 蛋白質是維持肌肉量與提升代謝的關鍵，能讓瘦下來的線條更緊實。
主食替換： 嚴格挑選低碳水食物（如糙米、地瓜或花椰菜米）來替代精緻澱粉，減少血糖劇烈波動帶來的脂肪堆積。
不可忽視的維生素： 她強調減肥期間「一定要補充維生素」，確保身體基礎機能正常運作，避免瘦得面色枯黃。
陸劇《雙軌》虞書欣減肥方法：多喝水分、早上一杯咖啡是抑制食慾的秘密武器
虞書欣的瘦身清單中，液體的攝取佔了極大的比重。
晨間黑咖啡： 每天早起喝一杯美式咖啡，黑咖啡不僅能消除早晨的水腫，更能顯著抑制食慾，讓整天的食量自然減少。
大量飲水： 她提醒減肥期間「一定要多喝水」，水分能幫助代謝廢物，維持皮膚的水潤感。
晚間禁食原則： 秉持著「晚上能不吃就不吃」的原則，讓腸胃有充足的休息與燃脂時間。
陸劇《雙軌》虞書欣減肥方法：佛系心理學，不要讓自己餓過頭
與許多斷食法不同，虞書欣提到一個重點：「不要讓自己餓過頭」。當大腦感受到極度飢餓時，反而容易觸發身體儲存脂肪的機制。因此，她透過小份量的減脂零食來維持血糖平穩，保持良好的心情，減肥才不容易半途而廢。
陸劇《雙軌》虞書欣減肥方法：高強度練舞提升基礎代謝
除了飲食控制，虞書欣還搭配了高強度的練舞。跳舞不僅是她的工作，更是極佳的全身性有氧運動。透過練舞能有效提升基礎代謝率，讓體態在消瘦之餘還能擁有優雅的肌肉線條，這也是她能維持「瘦而不乾」美感的關鍵。
