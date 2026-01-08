《雙軌》虞書欣減肥法全公開！肉肉臉 → 陸劇女神，一個月體重狂甩8kg

《雙軌》虞書欣減肥全公開！肉肉臉 → 陸劇女神，一個月體重狂甩8kg

因《雙軌》、《永夜星河》話題狂燒，95後小花虞書欣再度成為討論焦點。從早年偏肉肉身形，到為戲一個月狂瘦8公斤，她的自律與狠勁直接封神。網路瘋傳的「虞書欣減肥法」，主打極限飲食搭配高強度訓練，成功從可愛系轉為高級感紙片人，也讓無數女生邊看劇邊想跟著瘦。

《雙軌》虞書欣減肥方法：一日一餐

虞書欣最有名的就是「一天只吃一餐」。網紅深夜徐老師曾分享，她其餘時間幾乎靠柑橘類水果、黑咖啡撐場，利用咖啡抑制食慾。一餐內容相當精簡，大概就是蔬菜葉子加少量肉類，熱量低到驚人。這種吃法短期瘦很快，但對意志力要求極高，也不是一般人能長期複製，難怪被稱為女星等級瘦身法。

《雙軌》虞書欣減肥方法：郭敬明「劇組減肥法」

為了鏡頭上快速瘦身，郭敬明劇組流傳一套「16天減肥法」，主打短期體態重塑。流程分為清腸期、輕斷食期、碳循環期與復食期四階段，前期透過極乾淨飲食與排水讓體重快速下降，中段以低熱量高纖維穩定瘦身，後段靠無碳、低碳、高碳交替避免代謝停滯，最後慢慢復食防反彈，專為上鏡需求設計。

《雙軌》虞書欣減肥方法：早上一杯咖啡抑制食慾

虞書欣多次提到，早上一杯黑咖啡是她的關鍵小技巧。咖啡因能暫時抑制食慾、提升專注度，讓空腹時間更好撐。但前提是不加糖、不加奶，單純喝黑咖啡才有效。若本身腸胃較敏感或容易心悸，就不適合硬撐，否則反而影響身體狀態與作息。

《雙軌》虞書欣減肥方法：紅豆薏仁

除了咖啡，她也推薦沖泡式紅豆薏仁粉。紅豆與薏仁本來就有幫助消水腫的效果，加上粉狀沖泡方便、飽足感高，很適合當作代餐或點心。喝一杯能撐上好幾個小時，對容易水腫型身材特別友善，也比單純挨餓來得溫和一些。

《雙軌》虞書欣減肥方法：紓壓日

虞書欣強調，減肥不要把自己逼太緊。她不建議天天量體重、死守數字，太焦慮反而容易暴食。與其糾結公斤數，不如專注每天的好習慣，有進步就獎勵自己一件漂亮衣服或小包包，或是犒賞自己一頓飯，心態穩了，身材才真的留得住。

