雙軸賦能！北市「開源×開放資料」策略 獲2025 IEEE 智慧城市首獎

台北市在國際智慧城市舞台再傳捷報。在2025 IEEE Smart Cities Contest中，台北以「Twin Engines of Taipei's Smart City： Dashboard Open Source and Open Data Project（雙軸賦能臺北智慧城市—儀表板開源與開放資料）」於全球數十個城市中奪下已開發經濟體組首獎，展現台北在開源治理與資料基礎建設上的成熟實力，並在全球智慧城市競爭中建立更明確的領先地位。

IEEE Smart Cities Contest 由全球最大專業技術組織 IEEE（電機電子工程師學會）主辦，自 2021 年起舉辦，由跨國智慧城市專家組成評審團，依據其專業分別選出已開發經濟體組及開發中經濟體組之首獎。競賽聚焦城市如何運用技術、數據與治理架構，提升行政效率、城市韌性與創新能力，是全球智慧城市發展的重要觀察指標。

資訊局表示，本次獲獎關鍵在於本市推動的「開源×開放資料」雙引擎策略，透過全面開放儀表板程式碼與資料標準，台北將原本封閉的政府系統重構為可共用、可複製的技術框架，使不同型態的專案得以快速導入並延伸使用。

在此架構下，台北市透過開源儀表板全面升級城市治理模式，市府能將交通、工務、民政、警消、災防等逾25個局處資料整合於同一視覺化平台，透過多元資料的即時交疊，使市政能以更立體、即時、跨領域的方式掌握路網速率、事故熱點、人流變化等指標。資料標準化有利於市府、產業及開源社群可依一致規格開發，全面開源亦讓民間創新成果可直接併入市府系統；目前新北、桃園等城市已採用相同架構，逐步形成可跨市複製的技術生態。

資訊局指出，此模式不僅降低建置成本，也擴大跨部門與跨城市的協作範圍，使城市能持續吸收民間與國際社群的創新能量，加速公共服務的迭代。同時，近3000筆開放資料與標準化API提升了資料可用性，並降低公私部門開發門檻。臺北城市儀表板自2023年全面開源以來，瀏覽量已突破43萬次，截至今年11月，GitHub上已累積594次引用再造（fork），並透過臺北程式設計節納入至少19項民間開發組件，且仍持續增加，顯示該專案的影響力不斷擴大，帶動更廣泛的採用與參與機會。

資訊局表示，台北近年獲得IDC SCAPA、WITSA ICT Excellence Award、GO SMART Award等國際獎項，並多次名列IMD Smart City Index前段位置。臺北的開源治理模式也成為國際研究、期刊與 APO (Asian Productivity Organization亞洲生產力組織)報告引用的重要案例。過去3年，台北接待超過300組國際訪團，累計逾5000名專家與政府代表前來交流。

資訊局長趙式隆表示，開源儀表板為城市治理建立了共同語言，使政府、市民、學界與產業得以在同一基礎上發展，加速創意落地並進入公共服務。他指出，台北將持續深化開源架構與資料治理模式，並擴大跨城市合作，使開源儀表板成為智慧治理的共同基礎，透過可複製、可擴散的技術框架，台北將與更多城市共享經驗、共同創新，推動更具韌性、效率與包容性的城市發展。

