雙載機車遭大貨車撞1死1傷 母女外出用餐天人永隔

新北市 / 綜合報導

新北三峽昨(17)日晚間發生死亡車禍！64歲的張姓婦人，騎車載38歲女兒出門，行經三峽復興路與隆恩路口時，和大貨車發生擦撞後倒地，婦人送醫後宣告不治，後座女兒受輕傷所幸無大礙。今(18)日下午相驗，女兒也到場，儘管逃過一劫，仍一臉驚魂未定。肇事駕駛供稱，當下沒注意前方有車，被依過失致死罪送辦。

下班時間，馬路上車來車往，突然間傳出巨響，砰，一輛大貨車，撞倒雙載機車後，卻還直直往前開，似乎不曉得撞了人，機車被撞倒在地，包包鞋子全噴飛，而騎士倒地不起。

車禍發生在昨日晚上六點多，新北市三峽區復興路上，當時大貨車和機車同向直行，機車行駛外側，再往前恐怕會上國道，機車稍稍往左靠被撞上，婦人雙腿重傷傷重不治，後座的女兒逃過一劫，駕駛供稱沒注意前方車輛，疑似天暗加上視線死角影響，被依過失致死罪送辦。

記者VS.肇事貨車駕駛說：「是沒有注意到前方有車子嗎。」今日下午，肇事駕駛被帶往殯儀館相驗，低頭不發一語，殯儀館家屬，受傷的大女兒，臉部經過包紮，坐在椅子上似乎驚魂未定，三兄妹相驗後，一同離開殯儀館，難掩悲痛，沒想到只是出門吃個飯，竟就此和母親天人永隔。

原始連結







