雙載自撞16歲夜校生1死1重傷 家屬悲吐「不知半夜偷溜出門」

台中兩名高中生半夜騎車雙載時自撞分隔島，騎車的高姓高中生送醫後不治，後座的魏姓少女傷勢嚴重，仍在搶救當中。資料照，廖瑞祥攝



台中市南區建成路與合作街口今日（12/1）清晨驚傳死亡車禍，一名16歲高姓高中生無照騎車雙載同齡的魏姓女同學，行經建成路、合作街口時，因不明原因自撞分隔島，騎車的高姓少年送醫後於上午8時許宣告不治，後座的魏姓少女則仍在搶救中。初步了解，雙方家長均不知道兩人半夜偷溜出門，機車則是向友人借來，詳細案發情形仍待警方釐清。

據了解，高姓少年今日清晨5時25分騎車載著魏姓少女沿建成路往正義街方向行駛時，突然自撞分隔島，強大撞擊力道讓兩人當場彈飛，警消到場時，兩人均受傷倒臥路旁，經緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救後，高姓少年仍於上午8時許宣告不治。

至於後座的魏姓少女身上則有多處擦挫傷，警消到場時意識清楚，不過因受到強烈驚嚇，目前仍無法向警方完整說明事發經過，送醫後傷勢急轉直下，且陷入昏迷，目前正在緊急搶救當中。

警方透露，兩人都是夜校生，騎乘的車輛則是向友人借來，家屬表示並不知道他們深夜出門，也不清楚出門要去做什麼，直到接到警方電話才驚覺孩子出事。目前少年大體仍在醫院，待檢警進一步相驗釐清死因。

