雙載騎士疑擦撞單車 雙方路口爆口角衝突

高雄前鎮雙載機車騎士，疑似和單車騎士發生擦撞。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





這不是車禍而是行車糾紛，昨晚高雄前鎮雙載機車騎士，疑似和單車騎士發生擦撞，雙方停在斑馬線互嗆，場面相當火爆。

騎機車婦人vs.單車騎士：「我安靜不要跟你說話這樣，（啊你是不是要撞到人家。）」

後座男子vs.單車騎士：「沒我解釋給你聽，沒有你聽我說，你撞到人沒關係，（我沒撞到你，你還在那給我錄影哎，你還給我嗆聲。）」

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

好友酒後爆口角！男揮球棒 反K到自己和對方

獨家／騎車突竄出害撞爆口角 6旬男甩安全帽打人

三峽老街汽機車會車靠太近！ 2男爆口角推擠

