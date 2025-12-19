雙輪悠遊探索台中 捷安特攜手勤美酒店打造2單車路廊

全球自行車龍頭巨大集團(捷安特)積極推動台灣成為自行車騎乘天堂，宣布與台中勤美洲際酒店合作，打造全新BIKE LOUNGE(自行車騎行廊)，設計10公里的舊城悠遊線，以及50公里的挑戰線。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全球自行車龍頭巨大集團(捷安特)積極推動台灣成為自行車騎乘天堂，除了成立全台灣第一座自行車文化探索館，宣布與台中勤美洲際酒店合作，打造全新BIKE LOUNGE(自行車騎行廊)，設計10公里的舊城悠遊線，以及50公里的挑戰線。

巨大集團的自行車文化探索館總監汪家灝表示，台灣是自行車王國，台中是一座最適合以雙輪深入探索的城市，團隊針對台中的街區節奏、文化紋理與城市景觀，精選2條示範路線，從洲際酒店出發，1、舊城悠遊線(10公里)，從草悟道連接綠川廊道至動漫彩繪巷與台中文學館，以從容節奏感受城市故事與生活美感。

2、挑戰線(50公里)，穿越草悟道與西區街廓，經綠美圖一路延展至自行車文化探索館，以更宏觀的視角探索城市地景。

捷安特提供最新電輔車試乘體驗，並展出冠軍越野登山車及男女分別適用的彎把公路車，捷安特表示，其中電動輔助自行車，設計穿梭城市街道漫遊，電力最長可騎乘50公里，有通勤與親子車，其中親子車是全台唯一符合規定、可載小孩的親子電輔車。

越野登山車則是融合捷安特的最新科技，甫拿到世界冠軍，全車碳纖維車架、輕量化，裝設最新的電子雙避震，在林道裡操控靈活，有林道的跑車之稱，要價33萬；還有彎把公路車，有設計符合女性騎行的LIV名牌，公路車皆用採用高階碳纖維科技，車重僅7公斤，搭載最新的變速器。

台中勤美洲際酒店總經理Eric Swanson也說，期望透過與在地文化場館、風格品牌及創新單位的跨界合作，設計住房專案、旅行路線讓國內外旅客以健康、方便的方式認識城市。

捷安特與台中勤美洲際酒店合作，透過旅宿專案，推廣自行車運動。(記者蔡淑媛攝)

