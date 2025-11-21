雙邊計劃最溫暖又有台灣味！ 江啟臣感謝巴拉圭讓世界看見中華民國 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院副院長江啟臣20日率跨黨派立委代表團，赴巴拉圭拜會參議院議長努內斯（Basilio Nunez）。江啟臣指出，台、巴68年邦誼建立在具體合作的基礎上，他深刻感受雙邊合作豐碩的成果，台灣與巴拉圭不僅是朋友，更是兄弟、一家人。

江啟臣說，本屆立法院開議迄今，已有4個巴拉圭國會訪團蒞臨立法院，這一次，他帶領立法院跨黨派委員回訪，不只要展現中華民國最高民意機構對國際友人的友善態度，更要向努內斯參議長、外交委員會主席暨台灣－巴拉圭友好委員會主席巴里歐斯（Antonio Barrios）參議員，以及參議院的好朋友們表達誠摯感謝，感謝巴拉圭長期在國際上替中華民國發聲，讓世界看見中華民國。

江啟臣表示，本次訪團成員皆首次踏上巴拉圭的土地，象徵跨黨派一致支持台巴邦誼，充分展現國會的最大共識。他強調，台巴68年邦誼建立在具體合作的基礎上，無論是教育或醫療，都是「最溫暖又有台灣味」的雙邊計畫。

「台灣與巴拉圭不僅是朋友，更是兄弟、是一家人。」江啟臣進一步說，台灣與巴拉圭在許多領域都有合作潛能，期待立法院能與巴拉圭國會建立制度化的交流機制與合作平台，協助將「對話」轉化成實際行動

照片來源：江啟臣辦公室提供

